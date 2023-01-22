فتح عطاءات إنشاء الطرق في جنوب صباح الأحمد

وطن النهار

دخل مشروع جنوب صباح الاحمد حيز التنفيذ بعد ان تم فتح مظاريف العطاءات الخاصة بإنشاء وانجاز وصيانة أعمال الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية الرئيسية وخزانات مياه الامطار بمشروع جنوب صباح الاحمد.

وتتكون المناقصة من تنفيذ طبقات الاسفلت الاولى والثانية والثالثة (السطحية) لكامل الطرق الرئيسية في المشروع (على مساحة اكثر من مليون متر مسطح اسفلت)، الى جانب تنفيذ شبكات خدمات البنية التحتية للطرق الرئيسية (شبكة الامطار وشبكة الصرف الصحي وشبكة الري وشبكة المياه المالحة والعذبة والمياه المعالجة) بالاضافة الى تنفيذ الاعمال المرورية اللازمة للمشروع، وكذلك تنفيذ الاعمال المدنية لشبكات الهاتف وعبارات الكيبلات الكهربائية، وتنفيذ الاعمال المؤقتة(اشارات الوميض – كاميرات المراقبة – انارة الطرق – المطبات الصناعية للطرق الرئيسية، وازالة البحيرات القائمة وعمل ما يلزم من معالجة التربة، الى جانب تنفيذ مباني خزانات الامطار والبالغ عددها 4 حزانات. وتبلغ مساحة المشروع 61.5 كيلومتراً مربعاً ويوفر اكثر من 20 الف وحدة سكنية على ان ينتهي تنفيذ المناقصة خلال 900 يوم. يذكر ان المؤسسة العامه للرعاية السكنية رصدت ما يعادل 48 مليون دينار لمدينة جنوب صباح الاحمد في الميزانية الاخيرة تكفي للبدء في طرح 3 مناقصات إنشاء بنى تحتية و6 مناقصات إنشاء محطات تحويل رئيسة و4 اتفاقيات استشارية تتعلق بالطرق والبنية التحتية.

