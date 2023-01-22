الفضلي: لم نشكل لجنة لاختيار مدير الجامعة

وطن النهار

صرحت مديرة جامعة الكويت بالإنابة د. سعاد الفضلي بأن جامعة الكويت تشكر وتُقدّر للدكتور حمد العدواني وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرصه الدائم على استقرار الجامعة لكونها المنبر الأكاديمي والثقافي العريق في الدولة، الأمر الذي له الأثر الإيجابي في ازدهار العملية التعليمية الجامعية سعياً لحرية التعليم والبحث العلمي.

وأكدت أن الجامعة تثمن التعاون المشترك بينها وكافة الجهات الحكومية وعلى الأخص مجلس الجامعات الحكومية، مبينةً أنّ هذا التنسيق والتعاون المشترك هدفه تحقيق التوازن والانسجام والتكامل بين الجميع للمصلحة العامة للدولة وتحقيق الأهداف والآمال المنشودة لرفعة وازدهار جامعة الكويت، لافتةً إلى أنّ هذا التنسيق والتعاون تم وفق الأطر القانونية التي حددها القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية والذي أعطى للجامعة الاستقلالية العلمية والبحثية والأكاديمية والإدارية والمالية بما يضمن حرية التعليم والبحث العلمي.

ونوّهت الفضلي بأن جامعة الكويت والوزير ومجلس الجامعات الحكومية يعملون بتناغم في ما بينهم بروح الفريق الواحد. وأكدت أن جامعة الكويت حريصة على ترسيخ وتأصيل تواصلها مع هذه الجهات بهدف تنمية وازدهار العملية التعليمية الأكاديمية والبحثية بدولة الكويت، مشيرةً إلى أنّه لم يتم حتى تاريخه تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة والأمر متروك لمجلس جامعة الكويت في اجتماع قادم.

