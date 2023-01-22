«التربية» عدَّلت نسب اختبارات الوظائف الإشرافية

وطن النهار

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة عن التعديل في القرار الوزاري بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية التعليمية ووظائف التوجيه الفني للمواد الدراسية ونظام وإجراءات شغلها. وقال إنه تم تعديل النسبة في كل من الاختبار الالكتروني والمقابلة الشخصية للوظائف الاشرافية التعليمية (مشرفة فنية - رئيس قسم - مدير مدرسة مساعد - مدير مدرسة - موجه فني مادة دراسية) من 30% نسبة تحصيل الاختبار الالكتروني إلى 50%، وتعديل نسبة المقابلة الشخصية إلى 50% بدلا من 60%، كما تم الغاء درجة اجتياز الدورة التدريبية التأهيلية لمجتازي الاختبار التحريري (ورقي أو الكتروني) التي كانت تعقد للناجحين بعد المقابلة الشخصية والذي كان مقرراً لها نسبة 10% من اجمالي النتيجة . وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن هذا التعديل جاء بتوجيهات مباشرة ومتابعة حثيثه من وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد عبدالوهاب العدواني تطبيقاً لمبدأ الشفافية التي تنتهجها وزارة التربية، وتحقيقا للعدالة بين المرشحين الحاصلين على درجات عالية بالجوانب الفنية والتربوية والتي تعتبر الأساس باختيار المرشح الأفضل فنيا.