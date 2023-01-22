ضبط عصابة مخدرات و31 مخالفاً للإقامة

وطن النهار

تمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط تشكيل عصابي سباعي من جنسية آسيوية بحوزتهم مواد مخدرة، وتمت احالتهم الى الجهات المختصة. من جهة ثانية تمكن رجال مباحث شؤون الإقامة من ضبط 14 مخالفاً في منطقة جليب الشيوخ كما تم تحرير 14 مخالفة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت. من جانب آخر أسفرت الحملات التفتيشية والمتابعة الأمنية المستمرة للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في ادارة متابعة المخالفين من ضبط (17) شخصاً مخالفاً لقانون الإقامة والعمل في الفروانية، وتمت احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

