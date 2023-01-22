.. وضبط 38 ألف كرز سجائر بجمارك النويصيب

وطن النهار

تمكن رجال الجمارك في منفذ النويصيب الحدودي من ضبط كمية كبيرة من كروز السجائر المنوعة تصل إلى أكثر من 38 ألف كرز.

وفي التفاصيل قال مدير إدارة جمرك منفذ النويصيب الحدودي سامي الشرف، إن شاحنة (برّاد) بحجم 13 متراً وصلت إلى منفذ النويصيب في طريقها للمغادرة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتحتوي على أوانٍ منزلية (علب فوم)، لكن رجال مراقبة التفتيش والاستيداع اشتبهوا بالشاحنة أثناء وجودها في ساحة تفتيش الشحن الصادر بالمنفذ، فتمت إحالتها إلى جهاز الكشف الإشعاعي، وبالتفتيش الدقيق تبين وجود عدد 768 كرتوناً مخبأة خلف كراتين الأواني، وكل كرتون يحتوي على 50 كرز سجائر، بما يساوي 38,401 كرز منوعة، وتم ضبط المتهم وهو عربي الجنسية، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة.

