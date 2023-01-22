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وطن النهار

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مصرع خليجي بحادث على طريق الملك فهد


لقي خليجي مصرعه جراء حادث انقلاب مركبتين على طريق الملك فهد السريع واصيب اخرون باصابات متفرقة وسجلت قضية. وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الملك فهد السريع وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت مركز إطفاء النويصيب إلى موقع البلاغ، وعند الوصول تبين أنه حادث تصادم وانقلاب مركبتين مما أسفر عن وفاة رجل خليجي، تم التعامل مع الحادث وتسليمه للجهات المختصة. على صعيد آخر اسفر حادث انقلاب على طريق السالمي عن اصابة عدد من الاشخاص بعد انحشارهم في المركبة وتعامل رجال الاطفاء مع الحادث واخراجهم من المركبة وتسليمهم إلى الطوارئ الطبية وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقيهم العلاج اللازم.


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