«منار الهدى» تنفذ مشروعاً لتسبيل المياه داخل البلاد

وطن النهار

أعلنت جمعية منار الهدى الخيرية، تنفيذ مشروع مصرف تسبيل المياه داخل الكويت بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف، وقال رئيس الجمعية د. محمد الشلاحي، إن المشروع يأتي في إطار شراكة الجمعية مع الجهات والمؤسسات الرسمية في الكويت، بهدف تلبية الاحتياجات المجتمعية، وتحقيق أهداف العمل الخيري. وأوضح الشلاحي أن المشروع اشتمل على توزيع 9,550 كرتونة مياه في عدة مناطق تحديداً في المساجد، وعدد من إدارات قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون، كإدارتي رعاية المسنين، والتوعية والإرشاد، إلى جانب معهد عبد الرحمن السميط، ومركز شباب جابر الأحمد.

