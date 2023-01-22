بوجروة: خطط متطورة لتقليل الضغط على المحاكم

وطن النهار

قال المحامي العام الأول في النيابة العامة المستشار سلطان بوجروة إن الكويت تضع الخطط لتقليل ضغط العمل على المحاكم والمؤسسات الإصلاحية عبر اتباع وسائل متطورة من بينها العدالة التصالحية.

وأضاف على هامش مشاركته في مؤتمر دولي للنيابة العامة الأردنية ان العدالة التصالحية وسيلة متطورة وحديثة تستهدف تخفيف عبء العمل داخل الدوائر القضائية والمؤسسات الاصلاحية.

واضاف بوجروة ان العادلة التصالحية تتوخى دمج من ارتكبوا جرائم في خطط إصلاحية حديثة وإعادتهم إلى وضعهم الطبيعي داخل المجتمع، موضحا ان «لها أهمية في وقتنا الحاضر قصوى لأنها تعتبر بديلا للعقوبات السالبة للحرية والعالم أجمع يتجه نحوها».

وبشأن المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية العاهل الاردني توقع المستشار بوجروة بأن يخرج بتوصيات ستستفيد منها الدول المشاركة بما فيها الدول العربية.

وحول المشاركة الكويتية في المؤتمر ذكر أن الوفد يشارك بورقة عمل تم إعدادها بعنوان (تجربة العدالة التصالحية وتطبيقاتها في القوانين الكويتية على رأسها قانون الاحداث) مؤكدا اهتمام الكويت بهذا المسائل.

وأكد انه وفق الاحصاءيات ثبت نجاح منظومة العدالة التصالحية في الكويت لافتا الى مساعيها لترسيخ هذه التجربة.

ويشارك في أعمال المؤتمر الذي يقام بعنوان (العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة) نواب عامون وأعضاء سلك النيابة العامة في الدول العربية بالاضافة الى عدد من الخبراء المختصين في مجال العدالة التصالحية وممثلي منظمات دولية.

