«شؤون القصر» نظَّمت لمنتسبيها رحلة إلى «جال الزور»

وطن النهار

نظمت الهيئة العامة لشؤون القصر تحت رعاية وحضور وزير العدل وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر عبدالعزيز الماجد رحلة ترفيهية وتعليمية في منطقة جال الزور، كما نظمت يوما رياضيا بمشاركة المشمولين برعايتها وأسرهم وذلك بـمضمار أحمد الرشدان لألعاب القوى في منطقة كيفان.

وقال مدير عام الهيئة حمد البرجس، في تصريح صحافي إن الهيئة خصصت يوما للشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة للدخول في تجربة فريدة وترفيهية لتعزيز الثقة بالنفس من خلال شعور التحدي وكسر حاجز الخوف والاعتماد على النفس.

وأضاف أن الهيئة نظمت الفعالية بإشراف فريق من كوادرها حرصا منها على تحقيق الهدف منها وتنفيذ برنامج الفعالية بجميع محاوره وتوفير جميع المتطلبات والاحتياجات للمشاركين.

وأفاد إلى تنوع برنامج الرحلة ما بين أنشطة رياضية وبدنية مثل تسلق الهضبة واستكشاف البيئة المحيطة وذلك من اجل اكساب المشاركين مهارات التعايش مع الطبيعة في مختلف الظروف باستخدام الموارد الطبيعية.

أشار إلى أن الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية تؤكد اهتمام قيادات الهيئة البالغ بكل ما من شأنه تحقيق رسالة الهيئة السامية تجاه المشمولين برعايتها، حيث يهدف اليوم الرياضي الى حث الجيل القادم بمختلف فئاته العمرية الى ضرورة ممارسة الرياضة لما لها من آثار صحية في زيادة اللياقة البدنية وتقوية الصحة الذهنية.

وأوضح البرجس أن الفعالية شهدت مشاركة العديد من القصر والمشمولين بالرعاية وأولياء أمورهم الى جانب عدد من ممثلي الجهات ذات الصلة ومنها الهيئة العامة للشباب والرياضة الفعالية وتضمنت العديدمن الأنشطة الرياضية مثل الماراثون وكرة القدم وكرة السلة والتنس والفنون قتالية والتسلق والتمارين الرياضية، كما شهدت توزيع الهدايا التذكارية على جميع المشاركين في المسابقات.

