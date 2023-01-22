مستشفى جابر أجرى حملته «شد البطن المخفية»

وطن النهار

كشف اختصاصي الجراحة العامة والمناظير والسمنة في مستشفى جابر د. حمود الرشيدي عن ثورة علمية في عمليات التجميل تم استحداثها بالمستشفى، مبينا أنه تم إجراء 3 عمليات بعملية واحدة باستخدام طريقة جديدة تطبق للمرة الأولى في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن هذه الطريقة أطلق عليها اسم عملية «شد البطن المخفية»، تجرى لمن يشتكي من انفصال عضلي من غير ترهلات بالجلد ومن غير اللجوء إلى الجرح العرضي التقليدي، مشيرا إلى أن الطريقة الجديدة ترتكز على التنسيق بين جراحة المناظير، وجراحة التجميل.

وأردف قائلاً ان العملية سوف تحدث ثورة جديدة في عالم جراحة الترميم والتجميل، منوها إلى أنهم قاموا بتوثيق هذه العملية بالمجلات العالمية.

وذكر أن هذه العملية يستغرق إجراؤها 3 ساعات، وتتميز عن الطريقة التقليدية في انه يتم استخدام المنظار الجراحي لشد العضلات وجهاز Vaser لشفط الدهون وشد الجلد في نفس الوقت، فتتجنب المريضة الجرح التقليدي الكبير وكذلك الألم يكون أقل بكثير، مبينا أن أكثر شريحة تستفيد من هذه العملية هي شريحة النساء بعد الولادة.

