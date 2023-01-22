فريق الغوص رفع طنين من المخلفات البلاستيكية

وطن النهار

رفع فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية أمس (السبت) طنين من المخلفات البلاستيكية وغيرها في ساحل أبراج الكويت وذلك ضمن حملة نظمها لتنظيف الشاطئ بالتعاون مع وكالة الانباء الكويتية (كونا). وقال رئيس الفريق وليد الفاضل في تصريح لـ(كونا) إن الفريق ينظم هذه الحملات بشكل دوري لتشجيع جميع المؤسسات على المشاركة بتنظيف سواحل البلاد والدعوة الى التوعية في المحافظة على البيئة ومكوناتها. وأضاف الفاضل أن (كونا) من أوليات المؤسسات الحكومية التي بادرت بالمشاركة مع موظفيها في الحملة التي أطلقها فريق الغوص بدءا من اليوم مشيرا إلى أنه التعاون الاول من نوعه بين الجانبين. وأوضح أن الفريق مستمر بحملاته البيئية إذ ينظم 40 حملة مماثلة لجميع المؤسسات الحكومية لتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئة البحرية. وبين أنه تم اختيار ساحل الابراج باعتباره واجهة الكويت ويجب أن يكون نظيفا، داعيا رواد الشواطئ لحماية السواحل وعدم رمي المواد البلاستيكية والمخلفات على الشواطئ ووضعها في الأماكن المخصصة. وأكد أن البلاستيك خطر يهدد الكائنات الحية ويقتل سنويا مليون طائر بحري في العالم بالاضافة الى 150 ألف كائن بحري خصوصا السلاحف وهي مهددة بالانقراض لافتا إلى ضرورة تخفيف الضغط على البيئة وتشديد العقوبات على المخالفين. وذكر أن حملات الفريق مستمرة بشكل يومي حتى قبل شهر رمضان المبارك وهي بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة للشباب وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة ومؤسسة الموانئ الكويتية وغيرها. وأفاد الفاضل بأن فريق الغوص الكويتي يقوم بتنظيف جميع سواحل البلاد من الشمال الى الجنوب اضافة الى الجزر الكويتية ورفع جميع أنواع المخلفات التي تشكل خطرا على الكائنات والملاحة البحرية كما أن لديه شراكات دولية مع المنظمات المهتمة بحماية الشواطئ والمحيطات.