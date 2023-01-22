الرشيد: إطالة العمر الافتراضي لمجمع الوزارات لـ 30 عاماً

مال وأعمال

كشف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد أن الهدف الأساسي من تطوير وتأهيل مجمع الوزارات هو إطالة العمر الافتراضي للمبنى بحيث يخدم 30 عاماً قادمة، بالإضافة إلى ربط المباني وتكييفها بالكامل وتحسين وتطوير الخدمات والمداخل الرئيسية وترشيد استهلاك الكهرباء عن طريق الحفاظ على التكيف بتعديل الواجهات الخارجية وادخال التكسيات الزجاجية المخفضة للحرارة.

وبين الرشيد أن مجمع الوزارات تم تأسيسه عام 1981، في حين تم البدء بتصميم أعمال تأهيل وتطوير مبنى مجمع الوزارات عن طريق المكتب الهندسي في 2009 أي بعد مرور 30 سنة.

وبين أن الوزارة استعانت بمكتب استشارات هندسية ومكتب عالمي، كما تم الاستعانة بمكتب استشارات هندسية للتنفيذ، مضيفاً أنه لم يتم مخاطبة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عند تأهيل وتطوير مجمع الوزارات، مشيراً إلى أن لم يكن هناك ما يدعو الوزارة للاستعانة سوى الجهات الفنية في الخدمات مثل وزارة الأشغال ووزارة الكهرباء وبلدية الكويت والجهات الرقابية، حيث إن مبنى مجمع الوزارات ليس مجمعاً أثرياً حتى يتم الاستعانة بالمجلس الوطنية ولم يتم التحفظ من أية جهة في أي مرحلة من مراحل المشروع منذ البدء في إعادة التأهيل عام 2009. وأشار إلى أن المجمع لم يكن مصمماً مصمماً بصورة تراثية حتى يتم الحفاظ عليه وترميمه بهذه الصورة وإنما تم الحفاظ على اللون الأبيض الخارجي كعلامة مميزة في منطقة العاصمة.

وبين الرشيد أنه تم إدخال التصاميم الإسلامية عن طريق اللوحات الجانبية بالمداخل، كما أن فكرة الزجاج الملون في أغطية المباني يحد من دخول الحرارة واستخدام المشربيات الخشبية في المناطق الداخلية.

