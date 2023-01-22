لاغارد : سنواصل رفع الفائدة لكبح التضخم

مال وأعمال

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن البنك المركزي الأوروبي سيواصل رفع معدلات الفائدة، طالما أن الأمر يتطلب خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 بالمئة.

وقالت في حلقة نقاش خلال المنتدى الاقتصادي العالمي «سنواصل مسار رفع الفائدة حتى يحين الوقت الذي ننتقل فيه إلى «منطقة مقيدة» لفترة طويلة بما يكفي حتى نتمكن من إعادة التضخم إلى 2 بالمئة في الوقت المناسب».

أضافت لاغارد، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»: هناك عزم لدى البنك المركزي الأوروبي على إعادة التضخم إلى 2 بالمئة في الوقت المناسب.

وأوضحت أنها مسرورة بالإشارات المحسنة من اقتصاد منطقة اليورو، قائلة: كانت الأخبار أكثر إيجابية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

