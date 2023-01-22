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النفط صعد للأسبوع الثاني وسط تفاؤل بزيادة الطلب الصيني


ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد في المئة عند التسوية وسجلت مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مدعومة بآفاق اقتصادية متفائلة بالنسبة للصين، والتي عززت توقعات بزيادة الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن رفع القيود المفروضة للحد من تفشي كوفيد-19 في الصين سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي إلى مستوى قياسي هذا العام، وذلك بعد يوم من توقعات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بانتعاش الطلب الصيني في عام 2023. وارتفع خام برنت 1.47 دولار، بما يعادل 1.7 بالمئة عند التسوية، إلى 87.63 دولار للبرميل. وزادت أسعار الخام الأميركي 98 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 81.31 دولارا للبرميل عند التسوية.
وخلال الأسبوع، سجل خام برنت مكاسب بلغت 2.8 بالمئة، وخام القياس الأميركي 1.8 بالمئة.


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