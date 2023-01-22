مواجهة رفع سقف الديون.. هل تتوصل الإدارة الأميركية إلى حل؟

مال وأعمال

يخطط رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، النائب عن ولاية كاليفورنيا، للقاء الرئيس جو بايدن في محاولة لإنهاء موضوع رفع سقف الديون، الذي قد يهدد اقتصاد البلاد إذا استمر الوضع.

غرّد مكارثي بأنه يعتزم «مناقشة زيادة سقف الديون لمعالجة الإنفاق الحكومي غير المسؤول»، بعد أن وجه البيت الأبيض الدعوة «لمناقشة مجموعة من القضايا».

كرر البيت الأبيض في بيان له أن بايدن ليس على استعداد لتقديم التنازلات لإقناع مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون برفع سقف الديون، قائلاً إنه مستعد للانخراط في «نقاش واضح يتناول رؤيتين مختلفتين للبلاد - إحداهما تهدد الأمن الاجتماعي للمواطنين، والأخرى تحميه».

كان مكارثي قد وعد مجموعة من الجمهوريين من اليمين المتشدد في وقت سابق من هذا الشهر بأنه سيطالب بتخفيضات كبيرة في الإنفاق عوضًا عن رفع سقف الديون، وهو تعهد قطعه لتأمين الأصوات التي يحتاجها للفوز برئاسة مجلس النواب.

وصلت الحكومة الفيدرالية إلى سقف ديونها البالغ 31.4 تريليون دولار.

لم تتضح بعد أوجه تخفيضات الإنفاق التي قد يطلبها الجمهوريون، لكن ثمّة تكهنات بأن الحزب الجمهوري يفضل تخفيضات الإنفاق في برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. مثل هذا التوجه سيثير انقسامًا كبيرًا داخل الحزب.

وقال الرئيس السابق دونالد ترامب في فيديو حملته الانتخابية: «لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن يصوت الجمهوريون لتخفيض سنت واحد من الرعاية الطبية أو الضمان الاجتماعي».

وبالفعل بدأت وزيرة الخزانة جانيت يلين في سَن «إجراءات استثنائية» لتجنب التخلف عن سداد الديون المحتمل، وتضمن هذا تحويل الأموال من وكالات معينة وإيقاف بعض الاستثمارات الجديدة مؤقتًا.

أشارت يلين إلى أن هذه الإجراءات من شأنها أن تتفادى التعثر الكارثي المحتمل في سداد الديون حتى 5 يونيو، الذي أطلق عليه «التاريخ X» للديون الوطنية.

وتتصاعد حدة الخلافات في أميركا بين البيت الأبيض والكونغرس بشأن الحد الأقصى لسقف الاقتراض، الذي تسعى إدارة بايدن لرفعه، فيما يسعى الجمهوريون الذين اقتنصوا الأغلبية في مجلس النواب إلى ربط الموافقة على رفع سقف الديون بتخفيضات في الإنفاق الحكومي.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن عجز الولايات المتحدة المحتمل عن سداد ديونها قد يتسبب في أزمة مالية عالمية ويقوض دور الدولار كعملة للاحتياطيات.

ويرفض البيت الأبيض التفاوض مع الجمهوريين المتشددين بشأن رفع سقف الدين، لأنه يرى أن الكثيرين منهم سيتراجعون عن مطالبهم في نهاية الأمر.

من جانبه، تعهد الرئيس جو بايدن الجمعة بإجراء «مناقشة» مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بشأن الديون الأميركية. وقال بايدن خلال فعالية مع رؤساء بلديات المدن إن تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون سيكون «كارثة» لا مثيل لها من الناحية المالية في الولايات المتحدة.

