1519 ديناراً معدل الأجر الشهري للكويتيين بالقطاعين

مال وأعمال

قال تقرير الشال ان حجم العمالة بلغ نحو 1.977 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (1.904 مليون عامل في نهاية الربع الثالث 2021). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 711 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.688 مليون عامل (2.512 مليون عامل في نهاية الربع الثالث 2021)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 26.5% من إجمالي العمالة (24.2% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الثالث 2021).

وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1907 دنانير (1878 دينارا في نهاية الربع الثالث 2021)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1332 دينارا (1310 دنانير في نهاية الربع الثالث 2021)، بفارق بحدود 43.2% لصالح أجور الذكور. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 794 دينارا (772 دينارا في نهاية الربع الثالث 2021)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 697 دينارا (694 دينارا في نهاية الربع الثالث 2021)، بفارق لصالح الذكور بحدود 13.8%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1570 دينارا (1529 دينارا في نهاية الربع الثالث 2021)، أي أدنى بنحو 17.6% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1003 دنانير (973 دينارا في نهاية الربع الثالث 2021)، أي أدنى بنحو 24.7% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكورغير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 307 دنانير (300 دينار في نهاية الربع الثالث 2021)، أي نحو 38.7% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 431 دينارا (418 دينارا في نهاية الربع الثالث 2021)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 40.4% ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 38.2%.

