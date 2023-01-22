«بيتك» يضيف الليرة التركية إلى بطاقة الدفع المسبق

مال وأعمال

أضاف بيت التمويل الكويتي «بيتك»، الليرة التركية الى العملات التي توفرها بطاقة الدفع المسبق بالعملات الأجنبية، التي أطلقها في وقت سابق بخمس عملات هي الدولار، والجنيه الإسترليني، واليورو، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي، لتقدم البطاقة حاليا للعملاء بـ 6 عملات بعد اضافة الليرة التركية.

وقال المدير التنفيذي لمنتجات بطاقات الائتمان في «بيتك»- طلال العربيد، ان البطاقة التي فازت من Visa العالمية مؤخرا بجائزة أول بطاقة عملات أجنبية مطابقة للشريعة الاسلامية في الكويت، هي البطاقة الاولى من نوعها في السوق المحلي، تتيح للعملاء سهولة التعبئة والدفع بـ 6 عملات مختلفة أثناء السفر وخلال التسوّق عبر الإنترنت، وتساعدهم في إدارة مدفوعاتهم بكفاءة، مع ميزة الشراء والسحب النقدي بعملات أجنبية بدون احتساب رسوم صرف العملات، مبينا ان البطاقة تمنح المسافرين طريقة ذكية ومناسبة لحمل أموال السفر، وقد اصبحت اكثر تميزا بعد ان ضمت الليرة التركية الى مجموع عملاتها.

وأضاف بأن البطاقة تقدم باقة اخرى من المميزات، بما في ذلك تجنب التغيير في سعر الصرف للعملة المختارة، وراحة الإنفاق بالعملة المختارة دون عناء تحويل العملة، وحماية المشتريات، والاستفادة من عروض فيزا المستمرة، كما تعتبر البطاقة أكثر أمانا من النقد، وهي مقبولة محليا وعالميا، حيث يصل شركاء فيزا التجاريين حول العالم الى 70 مليون تاجر. وأشار الى العديد من جوانب التميز في البطاقة، ومنها المرونة في إعادة التعبئة، عبر تطبيق «بيتك» على الهواتف الذكية، وموقع «بيتك» الإلكتروني KFHonline، وخدمة ألو «بيتك» الهاتفية 1803333، بالاضافة الى فروع «بيتك» المصرفية، وفروع KFH Go الذكية، كما ان إصدار البطاقة للعميل لا يتطلب وجود حساب في «بيتك»، ولا يتطلب منه تحويل الراتب، ولا تدخل البطاقة ضمن التزامات العميل، مبينا ان البطاقة متاحة للعملاء من عمر 16 عامًا فما فوق عند التقدم بطلب الاصدار. وأكد العربيد ان طرح البطاقة، ثم اضافة عملات جديدة اليها، يؤكد استمرار حرص «بيتك» على منح العملاء تجربة مصرفية متميزة تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم. وأكد العربيد ريادة «بيتك» في التجارة الرقمية وتبني أحدث أساليب الدفع، مشيرا الى خدمة «المحافظ الرقمية»عبر الموبايل والساعات الذكية التي توفر أحدث أساليب الدفع الرقمية الذكية بأعلى معايير الأمان المتطورة، بالتعاون مع «Garmin»، و«Fitbit»، و«Samsung» و«Apple Pay»، حيث أصبح بإمكان حاملي بطاقات «بيتك» بكافة أنواعها، الاستمتاع بتجارب دفع ذكية وسهلة بكل راحة وأمان بمجرد تمرير الجهاز أو الساعة الذكية على نقاط البيع المتوافقة مع تقنية «NFC» محلياً وعالميا.

