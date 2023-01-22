«الأهلي المتحد» أطلق برنامجاً واسع النطاق للطباعة الرقمية في الفروع

مال وأعمال

تأكيدا لنجاح جهوده في تقديم خدمات مصرفية رقمية مميزة تتوافق مع تطلعات عملائه، أعلن البنك الأهلي المتحد عن البدء بتقديم خدمات رقمية متطورة في الفروع عبر الانتقال التدريجي من التعاملات الورقية واستبدالها بخدمة رقمية متكاملة تتيح للعميل القيام بمعاملاته كاملة في الفروع دون الحاجة الى اي تقديم او استلام مستندات ورقية حيث تتم الاستعاضة عنها بالتحقق الرقمي عبر البطافة المدنية والتوقيع الالكتروني واستلام الوصولات عبر البريد الالكتروني بصورة فورية ومؤمنة عبر تطبيق أحدث الانظمة في هذا المجال وبما يضمن تقديم تجربة مصرفية رائدة تواكب التسارع الرقمي.

كما يعمل هذا البرنامج للطباعة الرقمية على تقليص المعاملات الورقية في خدمة عملاء الفروع وهو ما يؤدي إلى المزيد من السهولة والسرعة في تنفيذ المعاملات وكذلك زيادة الكفاءة التشغيلية، كما ينعكس هذا التوجه أيضا على دعم الاستدامة البيئية.

وفي تعليقه على هذه الخدمة الجديدة، أفاد مدير عام تقنية المعلومات بالبنك الاهلي المتحد عبدالله جراغ: تعزيز تجربة العملاء سواء خلال فروع البنك أو من خلال القنوات الإلكترونية للبنك هو هدفنا الأول. ومن هذا المنطلق بادرنا لتطبيق هذه الخدمة الجديدة وتشغيلها في الفرع الرئيسي للبنك علي أن يتم تعميمها على المزيد من الفروع تباعاً. وأكد جراغ أن خدمة التعاملات الرقمية قد لاقت قبولاً كبيراً بين عملاء البنك بعد استخدامها، نظراً لأنها تؤدي إلى تقليل عدد المستندات الورقية المطبوعة من الفرع وتحويل هذه المستندات إلى نسخة رقمية يتم إرسالها إلى البريد الإلكتروني للعميل بشكل آمن وسريع بعد إتمام معاملته المصرفية بالفرع في حال رغبته بذلك. فضلا عن سهولة الاحتفاظ بهذه النسخة الرقمية وكونها مؤمنة برقم سري خاص للمزيد من الأمان والخصوصية للعميل. وأضاف جراغ: إن البنك الأهلي المتحد يواصل تطوير خدماته ومنتجاته لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي، وفي هذا الإطار ينظر البنك إلى رقمنة الخدمات والحلول المصرفية المقدمة للعملاء وتطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المصرفية الرقمية، باعتبارها العنصر الأهم في تقديم تجربة مصرفية ترضي تطلعات العملاء.

وأشار جراغ إلى حرص البنك الأهلي المتحد على تعزيز خدماته المصرفية الرقمية خلال عام 2022، من خلال إعلان إطلاق المزيد من الخدمات المصرفية عبرتطبيق البنك الأهلي المتحد للهواتف الذكية والتي يتمكن عملاء البنك من خلالها من التسجيل في تطبيق هويتي بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت (PACI)، كما يمكن للعملاء أيضا إعادة تفعيل الرقم السري في حال نسيانه عبر التحقق من تطبيق هويتي، مع إمكانية تغيير الرقم السري الخاص ببطاقات الإئتمان أو بطاقات الدفع المسبق وكذلك إعادة تفعيل الرقم السري لبطاقات الائتمان أو بطاقات الدفع المسبق، مما يمنح العملاء المزيد من الامان لعملياتهم من خلال هذه البطاقات.

