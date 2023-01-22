«وربة» حصد جائزة أفضل تطبيق توفير رقمي - حصالة في الكويت

مال وأعمال

نتيجة استراتيجية البنك الرقمية التي تطمح لتقديم حلول مصرفية رقمية يكون فيها البنك أقرب لعملائه وما قدمه البنك من أداء متميز ونمو عملياته المصرفية الرقمية المتصاعدة في عام 2022، حصل بنك وربة مؤخراً على جائزة من «International Finance Magazine»، وهي جائزة «أفضل تطبيق توفير رقمي - حصالة في الكويت 2022.

واعتمد تقييم المجلة أسلوباً تحليلياً عميقاً بوصفها مصدراً إلكترونياً يساعد القراء على فهم القوى المحركة للسوق بشكل أوفى. وتبني جوائزها بالاستناد إلى تطورات الأسواق وأداء القوى الاقتصادية المبينة فيها. وهي تشكل مرجعاً أساسياً للقراء يلقي الضوء على تغييرات الأسواق ما يعطيهم فكرة جلية عن الإجراءات الاقتصادية المعقدة الحاصلة في مجتمع الأعمال العالمي».

وفي معرض تعليقه على الجائزة، قال عبدالله الشعيل - مدير إدارة أول للفروع والخدمات المصرفية الخاصة في بنك وربة: «إن منح الجائزة لبنك وربة تأتي لتؤكد تطور منتجاته وخدماته المصرفية الرقمية وتبوئه مكانة ريادية في القطاع المصرفي الرقمي وهذا مثبت بالإنجازات التي حققها البنك خلال عام 2022 والتي تعكس المسار الذي تسلكه استراتيجية البنك الرقمية، وأضاف أن «وربة» قد تمكّن خلال هذه الفترة من طرح خدمات ومنتجات مصرفية رقمية ساهمت بشكل كبير بتعزيز قطاع الصيرفة الإسلامية وتلاقت مع روح العصر والتكنولوجيا التي تعد اليوم مطلباً أولاً للعملاء.

وأكمل الشعيل أن البنك خلال عام 2022 قد عمل على تعزيز خدماته الرقمية والتي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في قاعدة عملاء بنك وربة الذين يستخدمون الحلول المصرفية الإلكترونية سواء عبر موقع البنك الإلكتروني على شبكة الإنترنت أو من خلال خدمات تطبيق وربة على الهواتف الذكية، لافتاً إلى أن ذلك ارتبط بالنمو الكبير في عدد العملاء وبالتالي عدد العمليات المصرفية باستخدام كل القنوات التي تضاعفت خلال السنوات الأخيرة.

واختتم الشعيل بأن بنك وربة يركز جهوده على ما يقدمه لعملائه من منتجات، وخدمات مصرفية رقمية مبتكرة، يتم تصميمها بما يتناسب مع متطلبات العملاء، وأنماط حياتهم المتنوعة، موضحاً أن «وربة» نجح في تحقيق قفزات كبيرة، في تقديم منتجات وخدمات مصرفية متميزة في السوق المحلي.

وبالنسبة لخدمة الحصالة الرقمية فهي إحدى الخدمات الرقمية لمستخدمي تطبيق بنك وربة، والخدمة عبارة عن نظام ادخار ذكي يساعد العميل على تحديد هدف الادخار وتحقيقه من خلال طرق ادخار مبتكرة أبرزها «الخردة».

