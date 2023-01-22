«KIB» ينظم بطولة «The Stadium»

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أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تنظيم البطولة الرياضية الاحترافية «The Stadium»، والتي ستقام في تاريخ 25 يناير إلى 6 فبراير في شاطئ المارينا، وهي أول وأضخم مسابقة من نوعها للرجال والسيدات تشهدها الكويت، وتشارك فيها فرق رياضية من الكويت ودول الخليج. وقد جاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي عٌقد بحضور عثمان توفيقي، المدير العام للإدارة المصرفية للأفراد فيKIB، ومروة معرفي، مساعد مدير بإدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي فيKIB، وأحمد الماجد، الشريك الإداري لمنصة Suffix، وعلي حيات من اتحاد البادل الكويتي وحامد الهزيم من الهيئة العامة للرياضة.

وعلى مدار الشهور الماضية، قام KIB بالتخطيط والتنظيم لهذه البطولة الخليجية الاستثنائية التي تعد علامة فارقة في الساحة الرياضية والفعاليات المجتمعية في الكويت، بالتعاون مع أفضل الخبراء والمتخصصين في مجال تنظيم المسابقات الرياضية لضمان الالتزام بأرقى المعايير الدولية لتحقيق التميز في هذه المنافسات. حيث قام البنك بتشييد ملعب قياسي احترافي، ليقدم تجربة فريدة وشيقة وجديدة تماماً للمجتمع الكويتي، لاسيما وأنها المرة الأولى التي يقوم فيها بنك أو شركة في الكويت بإطلاق وتنظيم بطولة بهذه الضخامة وبهذا المضمون المميز.

وتستمر بطولة «The Stadium» على مدار أسبوعين، في أحدث ستاد رياضي في الكويت، وتنقسم البطولة الى مرحلتين، المرحلة الأولى تتضمن مسابقة لرياضة «البادل»، وينظمها ويشرف عليها اتحاد البادل الكويتي، حيث تضم أفضل الفرق الرياضية من الرجال والسيدات من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مسابقة للأطفال.

وتتضمن المرحلة الثانية من البطولة، منافسات متنوعة لرياضات «تحدي اللياقة» بالتعاون مع FDT Gym، تصل إلى 12 منافسة، والتي تضم أفضل الأندية الرياضية من جميع أنحاء الكويت. ومن ضمن المنافسات: منافسات قوارب الكاياك، والتجديف الداخلي، والجري، والقفزات المتزامنة ، وغيرها من الرياضات الأخرى الشيقة.

وسيتم تكريم الفائزين في بطولة «The Stadium» بجوائز مالية عديدة، تتدرج طبقاً لترتيب الفائزين في المنافسات من الرجال والسيدات في كل رياضة.

وتعليقاً على تنظيم البطولة، قال عثمان توفيقي، المدير العام للإدارة المصرفية للأفراد في KIB «لطالما كان KIB داعماً رئيسياً للرياضة في الكويت، ولكن هذا العام، أخذنا على عاتقنا تأسيس بطولة استثنائية تكون فخراً ليس للبنك فحسب، ولكن للمجتمع الكويتي ايضاً، وذلك بتنظيم بطولة «The Stadium» التي تعتبر تجربة جديدة وشيّقة للترويج لما وصلت إليه الرياضة الكويتية من آفاق كبيرة على المستوى الخليجي والعربي، مشيراً إلى أن هذه البطولة تلتزم بأرقى المعايير المهنية المتبعة في أعرق البطولات الرياضية، حيث استغرق الإعداد لها شهوراً من العمل الجاد لضمان بطولة استثنائية بكل المقاييس.»

وبدورها، أكدت مروة معرفي، مساعد مدير - إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي فيKIB ، قائلة: «لاشك أن المشهد الرياضي في الكويت تطوّر في السنوات القليلة الماضية بشكل غير مسبوق، ليتبوأ قطاع الرياضة اليوم مكانة مرموقة، وفي KIB حرصنا على مشاركة ودعم هذا التألق الرياضي الوطني، من خلال برنامج شامل ومتكامل للمسؤولية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية، يهدف الى ابتكار ورعاية فعاليات تعزز من التواصل والتعاون المجتمعي، ونأمل أن تستمر هذه البطولة لتعقد خلال السنوات القادمة، ولا تقتصر على نسخة هذا العام فقط».

كما أضافت: «نحن اليوم لا نقدم فعالية رياضية عادية بل حدث مختلف من نوعه يجمع عشاق الرياضة والرياضين المحترفين والهواة وحتى الباحثين عن القليل من الترفيه والمتعة. حيث ان The Stadium ليس حدثا ليوم واحد، بل تجربة متكاملة وفعالية شيقة تمتد على مدى أسبوعين – تقدم الكثير للاعبين، والمتفرجين، والعائلات، والشباب - على حد سواء».

علماً أن منطقة «The Stadium» تضم ثلاثة أقسام: الملعب، القرية وFood Buzz. ففي القرية، سيتواجد أجنحة لعدد كبير من الشركات من مختلف القطاعات – تعرض خدماتها ومنتجاتها. وفي منطقة Food Buzz، يستكمل KIB شراكته الناجحة مع Food Buzz ليستمر في دعم المشاريع المحلية ورواد الأعمال في قطاع المطاعم.

ومن جانبه، قال أحمد الماجد، الشريك الإداري لمنصة Suffix، في كلمته بهذه المناسبة: «مهمتنا في Suffix بأن نقدم تجربة رياضية شيقة ومذهلة، هو التزام بحد ذاته أخذناه على عاتقنا لإيماننا الراسخ بدورنا في إحداث تغيير إيجابي لشبابنا، وتمكين أجيالنا الجديدة في المجالات الرياضية المختلفة، وذلك من خلال إشراك مجتمعاتنا في مثل هذه الفعاليات الضخمة والفريدة من نوعها، التي نعمل على ابتكارها بأعلى معايير عالمية. ونحن حقاً نثمن شراكتنا مع KIB، والتي امتدت لثلاث سنوات على التوالي، لنعمل معاً على إقامة واحد من أهم الأحداث الرياضية في الكويت والمنطقة».

وجدير بالذكر أن الرياضة تعد ركناً أساسياً في برنامج KIB للمسؤولية المجتمعية، حيث يقوم بتنظيم ورعاية الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة في الكويت، ويسعى البنك إلى دعم ونشر ثقافة ممارسة الرياضة في المجتمع، والنهوض بمستوى الرياضة الكويتية التي تزخر بالعديد من الرياضيين الشباب الطموحين، الذين حققوا الكثير من الإنجازات، ورفعوا اسم الكويت خفاقاً في المحافل الدولية المختلفة.

