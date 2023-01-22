23 مليون دينار الإنفاق المجتمعي لـ«الوطني» في 2022

مال وأعمال

كان 2022 بالنسبة لبنك الكويت الوطني عام المسؤولية المجتمعية بامتياز، حيث شهد زخماً وزيادة ملحوظة في عدد المبادرات وطبيعتها والمجالات التي تغطيها، ما لحقه بالتبعية زيادة قيمة الاستثمارات والمبادرات والتبرعات الخيرية التي أنفقها البنك على مدار العام، التي بلغت 23 مليون دينار بزيادة تفوق 45% على أساس سنوي مقارنة بحجم الإنفاق المجتمعي في العام قبل الماضي. تعكس إحصاءات العام 2022 كيف يضع الوطني نصب أعينه الشباب الكويتي بدايةً من التدريب الذي يقدمه للطلبة ضمن برنامج الوطني للتدريب الصيفي، والذي يرتقي إلى مستوى رفيع ومكثف للخريجين من حملة الشهادات الجامعية من خلال برنامج «تمكن»، الذي يدعمه البنك للعام الثالث على التوالي، وكذلك برنامج «كن»، حيث حضر البرنامجين 174 متدرباً العام الماضي. وكذلك «أكاديمية الوطني» لتدريب حديثي التخرج، والتي تخرج منها الدفعة السابعة والعشرين بعدد 28 خريجاً من الشباب الكويتي.

ولا يتوقف الأمر على التدريب أثناء الدراسة وبعد انتهائها، بل يمتد إلى توظيف الكفاءات الوطنية، حيث بلغ عدد الموظفين الجدد الذين التحقوا بالعمل في الوطني خلال العام الماضي 325 موظفاً، وبلغت نسبة الكويتيين من التعيينات الجديدة نحو 80% وأغلبهم من شباب الخريجين وحديثي التخرج.

كوادرنا الوطنية

يضع «الوطني» الشباب الكويتي نصب أعينه ويحرص على صقل مهاراتهم وتدريبهم ليكونوا مستعدين للالتحاق بسوق العمل، حيث قدم بنك الكويت الوطني فرصا تدريبية لـ 174 طالبة وطالباً ضمن برامج تدريبية قام برعايتها ودعمها أو تنظيمها، مثل رعايته لبرنامج «كن» التدريبي لريادة الأعمال لمؤسسة لوياك التطوعية. وتنظم لوياك هذا البرنامج للعام الخامس على التوالي بالتعاون مع جامعة «بابسون» بهدف دعم الطلاب من خلال تحفيزهم على القيادة والابتكار بمشاريع تخدم تقدم المجتمع. شارك هذا العام 47 متدرباً.

كذلك قدم البنك رعايته لبرنامج «تمكن» الذي تنظمه CREATIVE CONFIDENCE للعام الثالث على التوالي وقدم لنحو 32 من المتدربين دورات لتطوير مهاراتهم ليتحولوا إلى قوى عاملة فاعلة وحقيقية

ونظم الوطني برنامج التدريب الصيفي لطلبة المدارس والكليات للعام 18وقد قام بتدريب 100 طالب وطالبة على مهارات العمل المصرفي واختتم الدورات التدريبية بجولات ميدانية تفاعلية لأبرز المعالم الكويتية الناجحة في مجال الاعمال أو الثقافة أو المال.

وتعددت مبادرات بنك الكويت الوطني التي تستمر لأعوام والجديدة منها مثل برنامج «Bankee» للثقافة المالية في المدارس، الذي انطلق هذا العام ويعد الأول من نوعه وذلك في مدارس مختارة بالكويت بالتعاون مع وزارة التربية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، والذي يهدف إلى زيادة الوعي المالي لدى طلبة وطالبات المدارس من خلال تعريفهم بالثقافة المالية بأسلوب عملي وتفاعلي.

ومن أبرز البرامج السنوية التي دأب الوطني على تنظيمها والالتزام بها برنامجه السنوي المخصص لشهر رمضان. وشمل البرنامج توزيع 12 آلف وجبة إفطار وتوزيع 500 كسرة صيام، محققا برنامج هذا العام علامة فارقة تجسدت بأهدافه التنموية التي تعدت الدعم المادي إلى الاستثمار بالأعمال والمبادرات الاجتماعية وضمان استمرارية هذا العطاء للأسر والأفراد المحتاجين.

فعاليات استثنائية

احتفل بنك الكويت الوطني خلال شهر رمضان بعدد من الفعاليات الترفيهية والنشاطات الاجتماعية. وامتدت النشاطات الترفيهية لمدة 9 أيام خلال الشهر الفضيل جرى خلالها توزيع أكثر من 80 جائزة وتتويج 9 فائزين يومياً، كما تضمنت حلقات طهي مباشرة على يد أشهر الطهاة في الكويت تركز على تحضير الأطباق التقليدية المرتبطة بالشهر الفضيل تلاه فعاليات قرقيعان، وكذلك قام البنك بتوزيع 18 ألف وحدة قرقيعان في زيارات ميدانية عدة شملت كذلك مستشفى الوطني.

وقد شارك 41 متطوعاً من موظفي البنك وخاصة من العاملين بالفروع في برنامج شهر رمضان المبارك «افعل الخير في شهر الخير» وذلك من خلال القيام بالزيارات والجولات الميدانية.

رعاية اجتماعية

كذلك تعاون البنك مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي وشارك في حملة كسوة الشتاء لدعم 3000 عامل نظافة، كما شارك أيضاً في حملة «تبرع لتعليمهم» لدعم ومساعدة الطلاب المتعثرين عن سداد تكاليف الدراسة.

