بولند: سوق التجزئة بالكويت في مهب الريح

مال وأعمال

أكد المدير التجاري في شركة بولند والغربللي عبدالهادي بولند ان سوق التجزئة في الكويت يخضع لمبدأ التجارة الحرة والمنافسة الشريفة والعرض والطلب وعدم الاحتكار، ودائما ما يترك اتخاذ قرار الشراء بيد العميل فهو صاحب القرار الاول والاخير للشراء من التاجر والتفاوض معه على السعر، والعميل لديه القوة والمقدرة في مقاطعة وتأديب المحتكر او المغالي في اسعاره، وآلية العرض والطلب تحتم على التاجر احيانا لتعديل اسعاره لكي يرفع من مبيعاته. وتتدخل الدولة احيانا لتنظيم سوق التجزئة بدعم بعض المواد الاساسية التي تمس المستهلك كالحديد والاسمنت وبعض المواد الغذائية والاستهلاكية الاخرى، ولم يحدث ابدا ان يتم تثبيت جميع اسعار المنتجات بدون تحديد مدة وبصلاحية مفتوحة لهذا التثبيت.

واشار بولند في تصريح صحافي لـ «النهار» إلى ان هناك حلولاً وتجارب من بعض الدول وساهمت ونجحت في تخفيف وتيرة التضخم ومنها تحرير اسعار الاصناف المدرجة في قائمة التموين والمدعومة من الحكومة، بحيث يكون الاختيار للمواطن بالشراء بسعر المورد من مراكز البيع والتسويق، او الاكتفاء بالحصول على حصته المدعومة من التموين بالسعر المدعوم من مراكز التموين ،كما قامت دولة الامارات بتثبيت اسعار 9 اصناف رئيسية مع مراجعة تثبيت السعر بصفة دورية تحت اشراف وزارة الاقتصاد.

واضاف انه يجب دراسة ومتابعة التضخم العالمي، ومواكبة التضخم بدعم المواطن بنسبة موازية لنسبة التضخم في العالم ،و انه يجب تحمل الجمعيات التعاونية مسؤوليتها في المحافظة على الاسعار ايضا وذلك بوقف ايجار المساحات والارفف والمجاني في الاسواق المركزية التابعة لها، ووقف رسوم تسجيل واعتماد المنتجات الجديدة، ووقف زيادة ايجار محلاتها كل سنتين، مقابل عدم رفع المورد لاسعاره.

وشدد بولند على انه ليس كل تاجر او مورد مليونيراً او مليارديراً كما يظن البعض، فهناك من الموردين من آثر وترك فرصة الوظيفة سواء الحكومية او في القطاع الخاص لغيره، وشق طريقه برأسمال متواضع في عالم التجارة وبحرها المتلاطم، منهم من نجح ومنهم من لم يحالفه الحظ، حتى التاجر “الكبير” ابتدأ تاجرا صغيرا في يوم من الايام الى ان وفقه الله ،مؤكدا ان التجار او الموردين الصغار وهم الاكثرية المتضررة، يستأجرون مكاتبهم ومخازنهم ومحلاتهم من الحكومة او القطاع الخاص او الجمعيات التعاونية او اصحاب العقار وقد رفع هؤلاء ايجاراتهم حد الدوسة، مما كان له الاثر المباشر والعنيف على ارتفاع تكاليف ومصاريف الموردين.

وكشف بولند انه خلال السنوات الثلاث الماضية رفعت الحكومة اسعار خدماتها وايجاراتها، واتحاد الجمعيات التعاونية رفع رسوم تسجيل واعتماد المنتجات الجديدة، والجمعيات التعاونية رفعت ايجاراتها واسعار استثمار الارفف والمساحات في اسواقها، واصحاب العقار رفعوا ايجارات شققهم ومكاتبهم وسراديبهم، وشركات الشحن والنقل رفعت اسعارها، والبنوك رفعت فوائدها واسعار خدماتها والنسبة على تحصيل الفواتير، والمطاعم رفعت اسعارها، وشركات المواد الاولية والتغليف رفعت اسعارها، حتى طبق ورق العنب المنزلي ارتفع سعره من 15 ديناراً الى 20 ديناراً! وبعض من سبق ساهم بشكل كبير ومباشر على رفع التكاليف والمصاريف على الموردين وقلل هامش الربح الذي يساعد الموردين على الاستمرار في تقديم خدماتهم، وليس من العدل ان يتحمل المورد وحده كل هذه الارتفاعات في التكاليف والمصاريف.

واكد بولند انه نتيجة الاصرار على السياسات التجارية الخاطئة شهد السوق 4 نتائج سلبية وهي:-

افلاس وخروج الكثير من صغار الموردين وسيصمد من لديه اسنان قوية.

الابتكار والهجمة المرتدة من قبل الموردين لانقاذ مصالحهم والاستمرار في تقديم خدماتهم.

تدني مستوى جودة المنتجات لتخفيض التكلفة.

هجرة الموردين من الجمعيات التعاونية الى الاسواق الموازية لعرض منتجاتهم وبضائعهم، وقد بدأ بعض الموردين باتخاذ هذا الاجراء بتقليل تواجدهم في الجمعيات التعاونية، والاتجاه الى الاسواق الموازية والهايبر ماركت وشركات التوصيل لعرض منتجاتهم بالاسعار التي تناسبهم.

واشار بولند الي أن الاتحاد الكويتي للأغذية قام بدور كبير في السعي لايضاح الصورة للمسؤولين لانقاذ ما يمكن انقاذه في سوق التجزئة في الكويت بأن يكون العنصر الاساسي فيه هو التجارة الحرة والمنافسة الشريفة والعرض والطلب وعدم الاحتكار، لافتا الى ان قرار تثبيت الاسعار الذي اتخذ خلال جائحة كورونا يحتاج الى اعادة النظر بما يناسب الجميع ويخدم السوق على المدى البعيد.

واختتم بولند تصريحه انه لحساسية هذا الموضوع الشعبوي فانه يحتاج الى جرأة في الطرح والمعالجة، ونحن بانتظار من لديه الجرأة والشجاعة لاتخاذ القرار المناسب لتعديل الوضع الحالي ، موضحا انه يجب انقاذ الوضع، فحتى مثبت تسريحة الشعر يجب ازالته بعد انتهاء الحفلة، ولنأخذ العبرة من ابداعات المطاعم في حجم وانواع صمونة الفلافل بعد تثبيت سعرها، والسعيد من اعتبر بغيره.

