«كامكو إنفست»: النفط يستعيد مستوى 80 دولاراً للبرميل

مال وأعمال

اشار تقرير «كامكو إنفست» الى ان أسعار النفط شهدت مكاسب ثابتة من العام الحالي 2023 ، تلاه أسبوع ثالث متقلب بعد بداية صعبة للعام الجديد الذي شهد انخفاض الأسعار خلال الأسبوع الأول مرة أخرى إلى ما دون مستوى 80 دولاراً للبرميل، الأمر الذي أدى إلى تسجيل العقود المستقبلية لمزيج خام برنت لأعلى معدل تراجع أسبوعي في أربعة أسابيع. وكان هذا التراجع مدفوعاً بالمخاوف المتزايدة من حدوث تباطؤ اقتصادي.

إلا ان الأسعار بدأت في تسجيل بعض المكاسب خلال الأسبوع الثاني بعد ظهور عدد من المؤشرات الدالة على تباطؤ معدلات التضخم في الولايات المتحدة على المدى القريب، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من الصين. كما يتوقع تسجيل هبوط ناعم في الوقت الذي تحاول فيه الاقتصادات تفادي الدخول في ركود اقتصادي خلال العام.

ونتج عن رفع الصين المفاجئ لمعظم إجراءات «صفر كوفيد» ارتفاع حالات الإصابات الجديدة، إلا ان المخاوف تراجعت بعد أن اتخذت الحكومة تدابير مضادة.

كما جاء الدعم الأكبر للطلب من اصدار الحكومة الصينية لحصص استيراد جديدة، إذ سمحت الدولة بزيادة واردات 44 مصفاة تكرير غير مملوكة للدولة إلى 111.82 مليون طن، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة بلومبرج. وبلغت حصص الواردات الإجمالية هذا العام 132 مليون طن من النفط مقابل 109 ملايين طن في الفترة المماثلة من العام الماضي. ومن المقرر أيضاً أن تتحسن حركة التنقلات في الصين، وهو الأمر الذي يتوقع أن يساهم في تعزيز الطلب على النفط اعتباراً من الربع الثاني من العام 2023 فصاعداً.

وجاءت مكاسب الأسعار الأسبوع الماضي على الرغم من تقرير مخزونات النفط الأخير الذي كشف عن توافر زيادة هائلة في مخزونات الولايات المتحدة. حيث أظهر تقرير المخزونات الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية قفزة حادة في المخزونات الأسبوع الماضي بمقدار 19 مليون برميل، فيما يعد ثالث أكبر زيادة في السجلات الأسبوعية وفقاً لوكالة بلومبيرغ، إذ وصلت إلى 439.6 مليون برميل. وكان هذا أيضاً هو الأسبوع الثالث على التوالي الذي شهد زيادة المخزونات والرابع خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

وعكست الزيادة ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بالإضافة إلى تزايد الواردات. وعكست مرونة أسعار النفط حقيقة أن ارتفاع مستويات المخزونات قد تم تسعيرها بالفعل بعد أن تسبب الطقس البارد في تعطيل عمليات التكرير على ساحل الخليج الأميركي.

وعلى صعيد العرض، ارتفع إنتاج النفط الأميركي للأسبوع الثاني على التوالي بمقدار 100 ألف برميل يومياً ليصل إلى 12.2 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 6 يناير 2023. من جهة أخرى، انخفض عدد منصات الحفر للأسبوع الثاني على التوالي وللمرة الرابعة خلال الخمسة أسابيع الماضية.

في ذات الوقت، بعد فرض حد اقصى لسعر النفط الروسي قدره 60 دولاراً للبرميل، تستعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما ضمن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الآن لفرض عقوبات جديدة على المنتجات المكررة من روسيا. ومن المتوقع أن تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في 5 فبراير 2023، كما يتوقع أن يكون لها تأثير أكبر على الاقتصاد الروسي مقابل التأثير الضعيف لفرض حد أقصى لأسعار النفط الخام.

إنتاج الأوبك

ظلت الأوبك وحلفاؤها نشطة في تعديل سياسات الإنتاج بشكل ديناميكي كل شهر بالاعتماد على معطيات سوق النفط. وخلال العام، قامت الأوبك وحلفاؤها بزيادة الإنتاج بصفة مبدئية عن طريق زيادة حصص الإنتاج مع بقاء الأسعار فوق حاجز 100 دولار للبرميل لتصل إلى مستوى الذروة عند 29.7 مليون برميل يومياً في سبتمبر 2022، مضيفة أكثر من 1.8 مليون برميل يومياً مقارنة بمستويات ديسمبر2021. إلا انه مع بدء تراجع أسعار النفط، أعلنت الأوبك وحلفاؤها عن تخفيضات أعلى من المتوقع اعتباراً من نوفمبر 2022 على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة والدول الأخرى المستهلكة للنفط التي كانت تتطلع إلى كبح جماح التضخم الذي ارتفع إلى اعلى مستوياته.

وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن رفينيتيف عن وصول معدل امتثال الأوبك لحصص الإنتاج إلى أكثر من 160%. وسجلت السعودية أكبر زيادة لمعدل إنتاج النفط خلال العام بمتوسط بلغ 10.5 مليون برميل يومياً مقابل 9.1 ملايين برميل يومياً العام السابق واحتل العراق المرتبة الثانية بزيادة معدل الإنتاج بنحو 0.4 مليون برميل يومياً ليصل في المتوسط إلى 4.45 ملايين برميل يومياً، تبعه كلا من الإمارات والكويت بمعدل نمو 0.34 مليون برميل يومياً و0.3 مليون برميل يومياً، ليصل في المتوسط إلى 3.1 ملايين برميل يومياً و2.7 مليون برميل يومياً، على التوالي.

