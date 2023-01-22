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مال وأعمال

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الطلب العالمي على النفط


بالنسبة للعام 2023، تم الإبقاء على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند مستوى 2.2 مليون برميل يومياً لتصل في المتوسط إلى 101.77 مليون برميل يومياً. إلا انه تم رفع توقعات الطلب الخاصة بالصين على خلفية إعادة فتح اقتصادها بعد رفع التدابير الصارمة التي قامت بفرضها لاحتواء فيروس كوفيد 19، وهو الأمر الذي قابله خفض توقعات مناطق أخرى مما يعكس التحديات الاقتصادية التي قد تؤثر في الطلب على النفط.
وبدا الطلب على النفط في الصين واعداً في ظل إصدار البيانات الاقتصادية الأخيرة بالإضافة إلى ارتفاع حصص الاستيراد التي أعلنت عنها الحكومة ببداية العام. ووصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى 3.0 في المائة للعام 2022، أي أعلى من تقديرات الإجماع. وأظهرت مؤشرات أخرى مثل الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار في الأصول الثابتة ومعدلات البطالة في المناطق الحضرية بيانات أفضل من المتوقع.


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