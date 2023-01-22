عروس البحر المتوسط تتلألأ في الشتاء

Sunday النهار

كثيرون يظنون أن الإسكندرية مدينة «صالحة للمتعة صيفًا»، وأن شتاء «عروس البحر المتوسط» لا يحتمله إلا أهلها الذين يعرفون مسبقًا موعد «نوات المطر»، ويمتلكون القدرة على التفريق بين نوة «المكنسة» التي تضرب المدينة في «منتصف نوفمبر»، ونوة «قاسم» في الأسبوع الأول من ديسمبر، إلى جانب بقية النوات التي تمتد حتى منتصف يونيو من كل عام. «الإسكندرية شتاءً».. حالة ثانية من الجمال، تصنعها المدينة الضاربة في عمق ذاكرة التاريخ، حالة لن يكون البحر الأبيض المتوسط، بطلها، بل «تاريخ الإسكندرية» الذي تحفظه مناطقها الأثرية والسياحية، والمتاحف المنتشرة في ربوع المدينة الساحرة، والتي يمكن القول إنها تغطي جزءاً كبيراً من «تاريخ المدينة»، وتكشف جانبًا مدهشًا عن الإسكندرية التي لا يعرفها أحد شتاءً.

متحف الإسكندرية القومي

من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساء، تظل أبوابه مفتوحة على اتساعها لاستقبال الزائرين، تلك البوابات التي تعتبر من العلامات البارزة في شارع فؤاد، وتحديدًا بالقرب من «ساعة الزهور»، ويضم المتحف نحو 1800 قطعة أثرية، تشمل مجموعة رائعة من القطع الأثرية من مختلف العصور، إضافة إلى القسم الفرعوني والآثار الغارقة.

متاحف «المكتبة»

مكتبة الإسكندرية، واحدة من الأماكن التي يفضل زيارتها شتاء في الإسكندرية، فإلى جانب الكتب والمؤلفات والفعاليات التي تنظمها المكتبة بشكل دائم، فإنها تضم بين جنباتها مجموعة من المتاحف، في مقدمتها «متحف الآثار» التي تأسس منذ 21 عامًا تقريبًا.

«المخطوطات»

إلى جانب «الآثار»، يوجد داخل مكتبة الإسكندرية «متحف المخطوطات»،

ويعتبر من أهم المتاحف الدائمة داخل مكتبة الإسكندرية، ويتبع قطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، وترجع أهميته إلى ما يقتنيه من مخطوطات وكتب يرجع تاريخها إلى ألف عام حيث يحتوى المتحف على 120 مخطوطة وكتاباً تراثياً قديماً، وشهد المتحف زيارة العديد من رؤساء دول العالم مؤخرا، نظرا للأهمية التاريخية والتراثية للمتحف.

متحف «بطل الحرب والسلام»

داخل القبة السماوية بالمكتبة، وعلى مساحة 260 مترًا، يوجد متحف «السادات» والذي يعتبر الأول من نوعه عن الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات.

«متحف السادات» يضم عددًا من الأوسمة والنياشين التي حصل عليها الرئيس الراحل خلال مراحل حياته المختلفة، سواء داخل مصر أو إهداء من دول أخرى، وذلك بالإضافة إلى عدد من الأطباق الذهبية والفضية والبرونزية والنحاسية المهداة له والسيدة جيهان قرينته، إلى جانب عدد من الميداليات، ومجموعة من البدل المدنية والعسكرية، والبدلة العسكرية التي كان يرتديها الرئيس الراحل يوم العرض العسكري في6 أكتوبر1981 مغطاة بدمائه.

«المجوهرات الملكية»

من أبرز وأهم المتاحف المميزة للمحافظة، حيث يحتوى المتحف على أكثر من 600 قطعة مجوهرات يتم عرضها داخل قصر النبيلة فاطمة حيدر فاضل إحدى نبيلات الأسرة المالكة.

مركز محمود سعيد للمتاحف

مركز محمود سعيد للمتاحف، واحد من الأماكن المتاح زيارتها خلال «شتاء الإسكندرية»، ويقع المتحف في شارع محمد باشا سعيد بمنطقة جناكليس شرق الإسكندرية، ويفتح أبوابه للجمهور يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء، ويضم كلا من متحف محمود سعيد باشا، وسعر الدخول 5 جنيهات، متحف سيف وأدهم وانلى وسعر الدخول 10 جنيهات، متحف الفن المصري الحديث، وسعر الدخول 20 جنيها.

«مجمع الفنون الجميلة»

وهناك أيضا مجمع الفنون الجميلة بشارع منشا بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، الذي تفتح أبوابه للجمهور يوميا عدا الجمعة والاثنين من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء، ويضم (مكتبة البلدية، متحف الخط العربي، متحف الفنون الجميلة)، وجميعها مجانا ماعدا متحف الفنون الجميلة بسعر دخول 5 جنيهات.

متحف «كفافيس»

«كفافيس» واحد من أبرز الشعراء الذين ارتبط اسمهم بـ«الإسكندرية»، وهو (مصري - يوناني)، بدأ في كتابة الشعر في التاسعة عشرة من عمره، ونشر أول مجموعة مطبوعة من أشعاره في الواحدة والأربعين من عمره فى عام 1904، ونشرت له مجلة «الحياة الجديدة» قصائد من عام 1908 حتى عام 1918 ومع مرور الوقت تجاوزت شهرته الإسكندرية ووصلت للآفاق العالمية.

وتتضمن مقتنيات المتحف الحالية تمثال رخامي نصفى له، بالإضافة إلى مجموعة من كتبه وأول طبعة من ديوانه الشعري وبه بعض الكتابات بخط يده، وأيضا مجموعة من الكتب العالمية التي ألفت عنه بأكثر من 70 لغة من لغات العالم المختلفة.

متحف ومكتبة جمال عبد الناصر

المبنى رقم 18 شارع قنوات التابع لحي باكوس الشعبي بالإسكندرية، الذي ولد فيه الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وعاش فيه «ناصر» بضع سنوات، قبل أن ينتقل مع أسرته إلى القاهرة.

متحف الأحياء المائية

ويعد المتحف الوحيد الذي يحتوى على أحياء مائية حية في المحافظة، وهو متحف صغير يضم عدة أنواع من أسماك وحيوانات البحرين المتوسط والأحمر كما يضم أنواعا أخرى تعيش في المياه العذبة كالنيل والأمازون، بما يجعله معرض ترفيهياً وتثقيفياً وعلمياً في نفس الوقت.

