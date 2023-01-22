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متحف الأسماك المحنطة


يوجد متحف الأسماك المحنطة بمنطقة الأنفوشي بجوار قلعة قايتباي، ويفتح أبوابه أيام الخميس والجمعة والسبت، من الساعة 9 صباحا وحتى 10 مساء، وأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء، وسعر الدخول 6 جنيهات للمصري، و25 جنيها للأجنبي، ويحتوى المتحف على عدد كبير من الكائنات البحرية المحنطة، والعديد أيضا من الكائنات البحرية الغريبة والنادرة، مثل «عروس البحر» وهى من الثدييات وهيكل عظمى أيضا لكائن عروس البحر، بالإضافة إلى هيكل عظمي ضخم الحوت جرى اكتشافه أثناء تواجده على شواطئ رشيد عام 1936.


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