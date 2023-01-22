«داون تاون» الجلالة.. معجزة معمارية في «حضن الجبل»

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كشف المهندس إبراهيم حجازي، المشرف على منطقة الـ«داون تاون» بمدينة الجلالة الجديدة، أن مساحة المنطقة تصل إلى 130 فدانا، ومنها 30 فدانا لحديقة مركزية ومناطق خدمية ونافورة راقصة بها العديد من الألوان، وهناك 6 آلاف متر مسطح مياه بمنطقة الداون تاون.

وأضاف حجازي أن منطقة الداون تاون بمدينة الجلالة بها 42 مبنى سكنيا وخدميا، وبها مئات المحلات والمطاعم والمسارح، والمدينة بنيت على 600 متر طولي فوق سطح البحر، وتم تجهيز منطقة الدون تاون في أقل من 3 سنوات.

وتابع: لدينا «واى فاى» مفتوح للزائرين مجاني، وهناك مناطق ألعاب أطفال و«جيم» مفتوح، وتتحمل مئات الآلاف من المواطنين، ولدينا في كل مبنى جراج، وهناك جراج عام للزائرين، ويفصل ما بينها وبين التجمع الخامس ساعة فقط.

وتحدث «حجازي» عن أكبر نافورة راقصة بالشرق الأوسط بمدينة الجلالة الجديدة، قائلا إن« النافورة المائية تبلغ 6 آلاف مسطح مائي، وهناك شلال مائي مصنوع يسير في كامل منطقة الداون تاون بين المباني، ومشهد المدينة بالليل رائع للغاية، حيث به مئات الأشكال من الإنارة ».

المشرف على تنفيذ منطقة «الداون تاون» بمدينة الجلالة الجديدة، أكد أن هناك جدولا زمنيا محددا ومضغوطا لتسليم المشروعات الجاري تنفيذها في المواعيد المحددة.

يذكر هنا أن منتجع الجلالة السياحي مشروع قومي عملاق تنفذه الدولة المصرية في حضن الجبل على ساحل خليج السويس على مساحة أكثر من 500 فدان، وينقسم إلى منطقتين، إحداهما مدينة الجلالة وتقام فوق الجبل على ارتفاع أكثر من 700 متر فوق سطح البحر، والمنطقة الثانية أسفل الجبل وتقع على شاطئ خليج السويس، يربطهما طريق داخلي أشبه بالمعجزة تم شقه وسط الجبل في شكل هندسي رائع.

ويعتبر «الجلالة» المشروع الأضخم في مصر بعد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من حيث الإنشاءات والمساحة، حيث إنه تجمعا سياحي وترفيهي وتعليمي على أعلى المستويات العالمية، ويضم عمارات وأبراجا سكنية وكورنيشاً جديدا وممشى على البحر وقرى سياحية وكمبوندات مغلقة وتليفريك، بالإضافة إلى مدينة ترفيهية بحرية لليخوت والعائمات تضم مناطق للألعاب المائية «الأكوا بارك» والبحيرات الصناعية، وصولاً إلى بناء سلسلة من الفنادق والمطاعم والشاليهات السياحية، وممشى للدراجات الهوائية، بالإضافة إلى مركز تجاري وترفيهي، وجامعة ومستشفى.

