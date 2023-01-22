مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية شكلت مجلس أمنائها الجديد

Sunday النهار

أعلنت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية عن تشكيل مجلس أمنائها الجديد، ويضم نخبة من الأكاديميين والمفكرين من داخل الوطن العربي وخارجه، مشيرة الى ان المجلس في دورته الحادية عشرة سيمارس اعماله ابتداء من الاول من مارس المقبل ولغاية فبراير من عام 2025 (1 مارس 2023 _ 28 فبراير 2025) عقب انتهاء أعمال المجلس السابق.

وقال رئيس مجلس الأمناء الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين: إن المؤسسة تسعى إلى التنويع بين أعضائها من مختلف أنحاء العالم لتشكيل نسيج له صبغة عالمية يواكب توجهاتها في نشر ثقافة السلام العادل واستدامتها والعمل على تنامي ظاهرة حوار الثقافات كبديل لصراع الحضارات إلى جانب الاهتمام الذي بدأته منذ تأسيسها في الشعر واللغة العربية، وهذا يتطلب منها المزيد من الانفتاح على ثقافات العالم المختلفة، واخــتيار عقول تؤمن بالحوار بين الشعوب ونبذ الصراعات والحروب من خلال الثقافة.

وشكر البابطين أعضاء المجلس السابق مشيداً بما قدموه للمؤسسة خلال فترة عملهم وبأنهم لم يدخروا جهداً في سبيل تحقيق الأهداف الفكرية التي كان لهم الدور الأمثل في رسمها وتحقيقها على أرض الواقع.

