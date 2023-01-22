أصالة تستعد لإحياء حفل غنائي في دبي

Sunday النهار

تستعد الفنانة أصالة لإحياء حفلاً غنائي كبير في دبي، يوم 11 فبراير القادم.

ومن المقرر أن تقدم أصالة لجمهورها باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، والتي يتفاعل معها الجمهور.

وكانت أصالة طرحت مؤخرا أغنيتها الجديدة بعنوان «سيد الغرام»، وهي ديو مع المطربة أسماء لمنور، ونشرت أصالة جزءًا من الأغنية على حسابها على إنستغرام.

وعلقت عليها: «أغنية فيها كمّ من الفرح ما عندي شك بقبولها عندكم لأنها حلوة وانصنعت بكلّ الحُبّ والصحبة الطويلة اللي بيني وبين شريكتي فيها الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتّاريخ أسماء لمنوّر.

