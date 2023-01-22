«حواجز مبعثرة».. أول مسلسل عماني على «نتفليكس»

Sunday النهار

بدأ بث مسلسل «حواجز مبعثرة» والذي يعد أول عمل درامي عُماني على منصة نتفليكس كما أنه من ضمن ثلاثة مسلسلات درامية انتجتها شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التي تحمل بصمة أصحاب الهمم وهي «أحلام يرسمها الغبار» و«حواجز مبعثرة» و«دار الحياة». كما يعتبر العمل من أهم المسلسلات التي ألفها الكاتب العماني أحمد الحجي وأخرجها عبدالباري أبو الخير، ويشارك في بطولته أمينة عبدالرسول وإبراهيم الزدجالي وعصام الزدجالي وبلقيس البلوشية ورائد العامري والممثلة الإماراتية سلامة المزروعي.

يُسلط مسلسل «حواجز مبعثرة» المؤلف من ست حلقات، الضوء على جائحة كوفيد-19 كحدث عالمي، وكيف كان لها أثر كبير في تغيير سلوك البشر وفرض حقائق جديدة على المجتمعات، وهو يروي قصة سائق سيارة أجرة وأسرته الذي يتعرض لبعض الاضطرابات ويواجهون شبح البطالة والمآسي الشخصية المدمرة نتيجة لتفشي وباء كورونا. بطل المسلسل «ناصر» رفض تصديق وقبول الخطر الجسيم الذي يسببه فيروس كورونا حتى توفيت والدته بسبب الفيروس، فيقع في دوامة إلقاء اللوم على نفسه ويمتنع عن تقبل الواقع الجديد، إلا بعد أن يدرك المعنى الحقيقي لوحدة الأسرة والمجتمع، فيسعى جاهداً لتحسين حياته تكريماً لوالدته. وقد حاز مسلسل «حواجز مبعثرة» جوائز دولية من مهرجانات عالمية أبرزها مهرجان برشلونة، وهو ما يُجسّد الدور المهم الذي يلعبه أصحاب الهمم وقدرتهم على تحقيق الإنجازات والتغلب على جميع التحديات في مختلف الميادين بحسب ar.vogue.me، وكجزء من استراتيجيتها الإقليمية وتوسعها في المنطقة تعمل نتفليكس على التركيز على صناعة المحتوى العربي الأصلي بما في ذلك إنتاج وعرض مسلسلات مثل «جن» Jinn وهو أول مسلسل عربي من الأعمال الأصلية لها في عام 2019 إلى جانب أيضًا مسلسل Paranormal وهو مسلسل تم إصداره في عام 2020 ، تدور أحداثه في مصر في ستينيات القرن الماضي ، وكذلك «مدرسة الروابي للبنات» الذي تم بثه للمرة الأولى عام 2021 ومسلسل «القفص» The Cage ، وهو مسلسل كوميدي درامي رومانسي وأول مسلسل كويتي على نتفليكس.

