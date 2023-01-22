عائشة بن أحمد تقدم «مذكرات زوج»

Sunday النهار

تنتظر الفنانة التونسية عائشة بن أحمد تصوير مشاهدها لمسلسها الرمضاني الجديد «مذكرات زوج»، والمقرر بدء تصويره في نهاية يناير الجاري.

ويرافق عائشة في البطولة كوكبة من النجوم، أبرزهم طارق لطفي، وخالد الصاوي، وهناء الشوربجي، وهو من تأليف محمد عبدالملك، وإخراج مريم أحمدي.

وتدور أحداث المسلسل المكون من 15 حلقة في إطار اجتماعي وبه لمسة كوميدية، حيث يتجه بطل العمل الفنان طارق لطفي للكوميديا بعد فترة كبيرة من تقديم الأعمال التراجيدية المشوقة.

وحصدت الفنانة عائشة إشادات واسعة من الجمهور، بالتزامن مع عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد «النزوة» على إحدى المنصات، فهو مسلسل يحتوي على قصص الحب والانتقام، ويسلط الضوء على الخيانة بين الزوجين والآثار النفسية التي تؤثر فليهما بمرور الوقت.

وتظهر عائشة في دور هالة، امرأة تعيش في مدينة الجونة وتسكن منزل جدها الذي ورثته عنه، وهي تعمل نادلة في مطعم، وتعيش علاقة معقدة مع زوجها سيف الذي يجسده عمر الشناوي، لاسيما بعد وفاة طفلهما، وكذلك علاقة شائكة بدأت تظهر بوادرها بينها وبين عمر الذي يجسده خالد النبوي، رغم أنه متزوج ولديه ثلاثة أولاد، وذلك بعدما التقت به مصادفة في المطعم.

والمسلسل من تأليف محمد الحاج، بمشاركة يمنى خطاب وياسمين زهدي، ومن إخراج أمير رمسيس.

