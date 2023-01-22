محمد رمضان يبدأ جولة فنية في أميركا

Sunday النهار

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء مجموعة من الحفلات الفنية في عدد من الولايات المتحدة الأميركية، وأعلنت شركة جلوبال انترتينمينت المنظمة لهذه الجولة الفنية، ان مواعيد الحفلات سيتم تحديدها قريبا.

واكد مدير عام شركة انترتينمينت ثائر جبارة والسيد زافين ان الاستعدادات قد بدأت لاستقبال الفنان محمد رمضان الذي سيقوم بجولة فنية في عدد من الولايات خصوصا تلك التي تحتضن الجاليات العربية بأعداد كبيرة، وأضاف جبارة ان الشركة قامت بوضع برنامج شامل يبدأ منذ اللحظة الأولى لوصول محمد رمضان للولايات المتحدة الأميركية، ليتم بعدها إعلان مواعيد البرنامج الفني في الولايات التي يحيي فيها رمضان حفلاته الفنية.

يشار إلى ان هذه الجولة ستكون هي الأكبر والأضخم لنجم عربي في الولايات المتحدة ، خصوصا ان الشركة أنهت كافة التجهيزات الفنية الخاصة بالحفلات والتي ستشهد حضورا كبيرا لم يسبق لنجم عربي مثل هذا الحضور .

