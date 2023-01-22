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مادونا في جولة موسيقية جديدة


أعلنت مادونا عن جولة عالمية كبيرة مرتقبة لها احتفاءً بمسيرتها المهنية التي استمرت لأكثر من أربعة عقود.
وستنطلق جولة نجمة البوب التي ستشمل 35 مدينة في 15 يوليو في فانكوفر، تليها حفلات في مدن أميركية من بينها ديترويت وشيكاغو وميامي ونيويورك، حيث بدأ يسطع نجمها.
وستُستكمل الجولة التي تحمل عنوان «ذي سيلبرايشن تور» في أوروبا حتى الخريف، مع محطات في مناطق عدة أبرزها لندن وبرشلونة وباريس. وستنتهي الجولة بحفلة في أمستردام في الأول من ديسمبر.
وقالت مادونا في بيان «أنا متحمسة لتأدية أكبر عدد ممكن من الأغاني، آملةً في تقديم عروض لجمهوري لطالما كان ينتظرها».


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