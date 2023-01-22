أبطال «خليجي 25».. استقبال مهيب وجوازات دبلوماسية

Sunday النهار

استقبل أكثر من ما يقارب 80 ألف عراقي منتخب «أسود الرافدين» المتوج بلقب بطولة خليجي 25، بعد عودته الجمعة إلى العاصمة بغداد قادمًا من مدينة البصرة جنوبي البلاد التي استضافت البطولة.

واحتشد أنصار المنتخب العراقي في ساحة الاحتفالات وسط العاصمة بغداد بمظاهر احتفالية لمناسبة فوز العراق بلقب البطولة بعد انتظار دام 35 عامًا.

واحرز المنتخب العراقي لقبه الرابع بعد فوزه المثير على منتخب عمان في الوقت بدل الضائع من الشوط الاضافي الثاني 3-2 في المباراة النهائية على استاد البصرة الدولي.

ونقل الموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة العراقية عن الوزير أحمد المبرقع قبل وصول طائرة المنتخب العراقي إلى العاصمة بغداد أن ليلة التتويج سيخلدها التاريخ بأنها «ليلة تاريخية كبيرة بفحواها الإنساني والجماهيري».

وحيا لاعبو المنتخب العراقي من المنصة الرسمية الشرفية في ساحة الاحتفالات وهم يحملون كأس البطولة، عشرات آلالاف من المشجعين والأنصار المحتشدين. ووصل أعضاء المنتخب إلى مطار بغداد الدولي مساء الجمعة، على متن طائرة خاصة قادمة من البصرة.

من جانب آخر، أصدر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، توجيها بمنح أعضاء المنتخب الوطني ‏العراقي جوازات سفر دبلوماسية.‏

وأوضح المتحدث باسم «الخارجية العراقية»، أحمد الصحاف، أن «نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين وجّه بمنح أعضاء المنتخب العراقي جوازات سفر دبلوماسية، تكريما لما حققوه من فوز مُستحَق في بطولة خليجي 25»، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

يأتي ذلك بعد أن وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الجمعة، بإقامة حفل شعبي يليق بفوز «أسود الرافدين» ببطولة «خليجي 25».

وحرص الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، على تهنئة منتخب بلاده بالفوز ببطولة «خليجي 25»، بهذه الكلمات: «مُبارك لمنتخبنا الوطني فوزه ببطولة «خليجي 25»، ومبارك لكل العراقيين بهذا الإنجاز المهم». وأكد رشيد أن فوز العراق بالبطولة «هو تأكيد على استعادة العراق لوضعه وامكانياته الكبيرة بعد سنوات صعبة، وهي فاتحة خير لاحتضان البلاد المزيد من الفعاليات الرياضية، بعد أن أثبت العراقيون قدرتهم الاستثنائية لتنظيم هذه البطولة».

