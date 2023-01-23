الاخيرة

في منتصف ليلة 17/1/1991 كنت أقود طائرة جامبو B-747 متجهاً بها من القاهرة إلى سنغافورة لعمل صيانة دورية بها، كنا فوق الرياض عندما صدر الأمر لنا بإخلاء الأجواء السعودية عبر التوجه مباشرة لسلطنة عمان، شعرت أن أمراً جللاً يحدث، فبدأت الاستماع لمحطة BBC وعلمت عبرها بدء حرب التحالف الجوية على صدام.. والباقي تاريخ...

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مما سبق يتضح بديهية لجوء العالم كباره وصغاره لـ BBC لمعرفة حقائق ما يجري بالعالم من أحداث، حيث لتلك المحطة مصداقية بنتها عبر عقود طوال من الممارسة المهنية المحترفة، فالأخبار الصادقة والكاذبة لا يميز بينهما إلا عندما تعلن وتتبنى المحطة أحدهما فيصدقها العالم، لذا فتوقف إذاعة BBC العربية عن البث وهي للعلم اللغة الأجنبية الأولى التي بثت بها تلك الإذاعة برامجها وأخبارها بعيداً عن الإنكليزية عام 1937، سيخلق فراغاً كبيراً لدى المستمع والمشاهد العربي يصعب تعويضه.

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آخر محطة:

اتصلت بي إذاعة BBC العربية للحديث حول قرار وقف بثها ومما قلته إن تلك المحطة العريقة أقرب لجامعة معرفية وفكرية وثقافية وأرشيفية متكاملة تعزز وترفع من المستوى الثقافي والفكري لجميع من يستمع لها من العرب، فضمن بثها حقيقة الأحداث كما تقع دون تحكم الايديولوجيا بها مما يعطي مصداقية لما يبث، كما أن برامجها المتنوعة تحتوي على مواد علمية وفكرية وأدبية تساعد على توسيع أفق المستمع، كما حرصت تلك الجامعة المعرفية على الأرشفة المهمة، فتبث بشكل دوري لقاءات فريدة ونادرة مع شخصيات سياسية واقتصادية وأدبية ودينية وفكرية وفنية لا مثيل لها في الإذاعات العربية التي لا تهتم كثيراً بتلك الأرشفة... بحق غياب BBC العربية سيؤثر سلباً وبشكل ملحوظ على كم المصداقية والثقافة والمعرفة والأرشفة ضمن محيطنا العربي الممتد من المحيط إلى الخليج!

