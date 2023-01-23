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بكين- الوكالات: انطلقت احتفالات رأس السنة الصينية، أمس وهي مناسبة لأكبر هجرة بشرية موسمية في العالم. وفي هذه المناسبة، يعود الملايين إلى مسقط رؤوسهم، من داخل البلاد وخارجها، للاحتفال في البيت وسط العائلة، بعد ثلاث سنوات من قيود السفر بسبب «كوفيد - 19». والسنة الصينية سنة قمرية، ويستمرّ الاحتفال بها 15 يوماً، بدءاً من رصد هلال القمر الجديد، للشهر الأول من التقويم الصيني، وحتى اكتمال البدر. وبحسب المعتقدات، فإن اللون الأحمر الذي يحيط بالفتاتين في الصورة يساعد أيضاً في طرد الشياطين والأرواح الشريرة التي تروّع الأولاد . لذلك يقدم الكبار للأطفال الأموال في ظروف حمراء، باعتبار أنها تجلب لهم الثروة والحظّ والحماية. ويختلف التاريخ من عام إلى آخر، ولكنه يصادف عادة في الفترة الممتدة بين 21 يناير و20 فبراير بحسب التقويم الميلادي. وهذا العام يمثّل الانتقال من عام النمر إلى عام الأرنب.

وفي اللغة الصينية يسمّى العام «نيان»، وهي الكلمة ذاتها المستخدمة لوصف الوحش الذي يعدّ الشخصية المركزية في احتفالات رأس السنة. و«نيان» هو وحش برأس أسد، وبجسد كلب، عيونه جاحظة، وأنيابه كبيرة ونافرة، ومنه يستلهم الزيّ الذي يرتديه المحتفلون برأس السنة لأداء ما يعرف برقصة الأسد.

