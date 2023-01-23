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أعلن رائد الفضاء الأميركي الشهير باز ألدرين، الذي شارك في بعثة «أبولو 11»، وكان ثاني إنسان تطئ قدمه سطح القمر، أنه تزوج، الجمعة، من حبيبة قديمة له بمناسبة عيد ميلاده الـ93.

وعقد ألدرين في احتفال خاص قرانه رسمياً على أنكا فور، نائبة الرئيس التنفيذي لـ«باز ألدرين فنتشرز». وكتب رائد الفضاء على «تويتر»، «في عيد ميلادي الـ93 يسعدني أن أعلن أنني تزوجت بحبيبتي منذ مدة طويلة أنكا فور»، مرفقاً بتغريدته صورة له مع المرأة البالغة 63 سنة، وفقاً لوسائل إعلام أميركية. وألدرين هو الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من بعثة «أبولو 11»، التي أصبح خلالها مع نيل أرمسترونغ أول إنسانين وطئت أقدامهما سطح القمر في 20 يوليو 1969. وتوفي أرمسترونغ عام 2012 في حين رحل مايكل كولينز، ثالث أعضاء البعثة، في أبريل 2021.

