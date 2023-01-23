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اكتشف الباحثون طريقة لتحسين المزاج تعتمد على تمارين التنفس العميق، وقد تكون أفضل من اليقظة الذهنية التي ثبت بالفعل أنها تساعد الأشخاص على «الاستمتاع بالحياة أكثر». ووجد الخبراء في جامعة ستانفورد أن الأشخاص الذين أمضوا خمس دقائق في تمارين التنفس العميق كل يوم لمدة شهر شهدوا انخفاضا في مشاعر القلق لديهم، بالإضافة إلى تحسين الحالة المزاجية أكثر من أولئك الذين يمارسون التأمل فقط. وينصح الخبراء بالجلوس أو الاستلقاء في وضعية مريحة، حيث يستطيع الشخص الاستلقاء على ظهره على السرير أو الجلوس في كرسي بحيث يكون العنق والكتفان والرأس مستندة بالكامل وبشكل مستقيم إلى ظهر الكرسي. ثم يأخذ شهيقًا عميقًا من الأنف ويترك بطنه ينتفخ بالهواء. ويخرج الهواء عبر أنفه. والتنفس بعمق والمعروف أيضًا باسم تنفس البطن، هو مصطلح يعكس عملية التنفس العميقة والتي تشمل استخدام البطن من أجل ملء الرئتين بالهواء. وعادة ما يلجأ الأشخاص إلى التنفس بعمق في حالات التوتر النفسي والغضب، كما أنهم يطلبون من أطفالهم التنفس بعمق خلال نوبات الغضب. وللتنفس العميق فوائد صحية عديدة، ومنها التقليل من التوتر. فعندما يشعر الإنسان بالتوتر أو القلق، يفرز دماغه هرمون التوتر والمعروف باسم الكورتيزول. ومن خلال التنفس العميق، سوف يلاحظ أن معدل ضربات قلبه أصبحت أقل، مما يسمح للمزيد من الأكسجين بالدخول إلى مجرى الدم ويزيد تدفقه إلى الدماغ من أجل حثه على الاسترخاء.