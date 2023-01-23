عربيات ودوليات

الدوحة- الوكالات: أشاد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بجهود الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي المنتهية ولايته نايف الحجرف خلال فترة عمله.

وبحسب بيان الديوان الأميري القطري، أمس، جرى ذلك خلال استقبال أمير قطر للحجرف في مكتبه بقصر لوسيل، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله أميناً عاماً للمجلس.

وأعرب أمير قطر عن شكره للحجرف على ما قام به من عمل وجهود في المجلس، متمنياً له التوفيق والسداد فيما سيعهد له من مهام في المستقبل.

من جانبه، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي المنتهية ولايته عن شكره لأمير دولة قطر وللمسؤولين في بلاده على تعاونهم أثناء فترة عمله. وفي ديسمبر الماضي، وافقت دول الخليج رسمياً على رغبة الكويت بالاحتفاظ بمنصب الأمانة العامة لمجلس التعاون بعد تأكيد نهاية ولاية الأمين العام الحالي، نايف الحجرف، أواخر يناير الجاري وعدم التجديد له. وبحسب البيان الختامي للقمة الخليجية الـ43 في الرياض حينها عبرت دول الخليج «عن تقديرها البالغ للجهود الكبيرة والمخلصة والمميزة التي بذلها الحجرف، الذي سوف تنتهي فترة عمله في نهاية شهر يناير 2023، وإسهاماته الفعالة في مسيرة العمل المشترك، أثناء فترة عمله».

وكان الحجرف تولى منصبه عام 2020 لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد، خلفاً للبحريني عبد اللطيف الزياني الذي أصبح وزيراً للخارجية في بلاده. والحجرف هو سادس أمين عام لمجلس التعاون الخليجي، وثاني كويتي بالمنصب منذ تأسيس المجلس عام 1981.

