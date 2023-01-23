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القدس المحتلة- الوكالات: خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين في اكبر مظاهرات تشهدها اسرائيل منذ 10 سنوات رفضا لخطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الجديدة للإصلاح القضائي والتي يقول محتجون إنها ستهدد منظومة الضوابط والتوازنات الديمقراطية فيما يتعلق بتعامل المحاكم مع الوزراء.

وأثارت الخطط التي تقول الحكومة إنها ضرورية للحد من تجاوز الناشطين من القضاة معارضة شرسة من مجموعات تشمل محامين وكذا مخاوف بين قادة الأعمال مما أدى إلى اتساع نطاق الانقسامات السياسية العميقة بالفعل في المجتمع الإسرائيلي. وقال رئيس نقابة المحامين الإسرائيلية آفي شيمي «إنهم يريدون تحويلنا إلى ديكتاتورية ويريدون تدمير الديمقراطية. يريدون تدمير السلطة القضائية لا توجد دولة ديمقراطية بلا سلطة قضائية».

ورفض نتانياهو الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثالث الآن ووصفها بأنها رفض من معارضي اليسار لقبول نتائج انتخابات نوفمبر الماضي التي أفرزت واحدة من أكثر الحكومات ميلا لليمين في تاريخ إسرائيل.

ويقول المحتجون إن مستقبل الديمقراطية الإسرائيلية على المحك إذا تم تنفيذ هذه الخطط التي ستشدد سيطرة الحكومة على التعيينات القضائية وتحد من صلاحيات المحكمة العليا لمراجعة قرارات الحكومة. وإلى جانب تهديد استقلال القضاة وإضعاف الرقابة على الحكومة والبرلمان، يقول المحتجون إن الخطط ستقوض حقوق الأقليات وتفتح الباب لمزيد من الفساد. وتأتي الاحتجاجات التي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها جذبت نحو 150 ألف شخص إلى وسط تل أبيب بعد أيام من أمر المحكمة العليا نتانياهو بإقالة وزير الداخلية أرييه درعي، الذي يقود حزب شاس الديني، بسبب إدانته في الآونة الأخيرة في قضية متعلقة بالضرائب. والحكومة الجديدة، التي تولت السلطة هذا الشهر، هي تحالف بين حزب «ليكود» الذي يتزعمه نتانياهو ومجموعة من الأحزاب الدينية واليمينية المتشددة الصغيرة التي تقول إن لديها تفويضا بإجراء تغيير شامل. ودافع نتانياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفيها، عن خطط الإصلاح القضائي التي تدرسها لجنة برلمانية، قائلا إنها ستعيد التوازن المناسب بين سلطات الحكم الثلاث. ويتهم حزب «ليكود» منذ زمن بعيد المحكمة العليا بأنها واقعة تحت هيمنة قضاة يساريين يتجاوزون سلطتهم لأسباب سياسية.

