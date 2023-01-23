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القدس المحتلة- الوكالات: ذكرت مصادر فلسطينية ان 552 أسيرا فلسطينيا يقضون احكاما بالسجن المؤبد أو حتى عشرات المؤبدات في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وبعد خروجهما من السجن اكتشف الأسيران الفلسطينيان كريم وماهر يونس من بلدة عارة في منطقة المثلث، ان التغيرات شملت حتى العملة الإسرائيلية خلال الأربعين سنة التي امضياها إذ دخلا السجن في عام 1983 حين كانت الليرة الإسرائيلية عملة التداول، وخرجا ليجدا الشيكل بديلاً لها. وفي منتصف عام 1983 اعتقلت السلطات الإسرائيلية كريم وابن عمه ماهر، بتهمة الانتماء إلى حركة «فتح» وخطف جندي إسرائيلي ثم قتله، وأدانتهما بذلك، وحكمت عليهما بالإعدام، قبل أن تخفف العقوبة إلى المؤبد، ثم تحدد محكوميتهما بـ40 سنة.

غير أن تلك «الحظوة» التي حصل عليها كريم وماهر يونس بتحديد مدة المؤبد بأربعين سنة، لا يحظى بها أكثر من 552 أسيراً فلسطينياً حكمت عليهم إسرائيل بالسجن المؤبد أو حتى عشرات المؤبدات. فحكم المؤبد يعني السجن مدى الحياة، والأكثر من مؤبد يعني احتجاز جثمان الأسير حتى بعد الوفاة كما حصل مع الأسير ناصر أبوحميد الذي توفي قبل أسابيع، وترفض إسرائيل الإفراج عن جثمانه. وأسهم امتلاك ماهر وكريم الجنسية الإسرائيلية في تحديد مدة مؤبدهما حيث لا يحصل الفلسطينيون في الأراضي المحتلة.

ويوجد حالياً 19 أسيراً فلسطينياً أمضوا أكثر من 30 سنة في السجون الإسرائيلية، و41 آخرون أمضوا أكثر من 25 سنة، وأكثر من 350 أسيراً يقبعون منذ أكثر من 20 سنة في السجون.

وبحسب المستشار القانوني لـ«هيئة شؤون الأسرى والمحررين» جميل سعادة فإن «إسرائيل تستند في أحكامها ضد الأسرى إلى قوانين الطوارئ التي فرضتها بريطانيا خلال انتدابها على فلسطين والتي قامت تل أبيب بإدخال تعديلات عليها».

