عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أكد المستشار الألماني أولاف شولتس امس أن ألمانيا ستواصل دعمها لأوكرانيا بعد أيام من تقويض الحلفاء الغربيين لآمال كييف في الحصول سريعاً على إمدادات من الدبابات القتالية. وأضاف شولتس في باريس في فعالية للاحتفال بالصداقة بين بلاده وفرنسا «سنواصل دعم أوكرانيا طالما اقتضت الحاجة وبقدر ذلك. معا كأوروبيين دفاعا عن هدف السلام الأوروبي».

يأتي هذا بينما هدد رئيس مجلس الدوما الروسي برد بـ«أسلحة أقوى» في حال زود الغرب أوكرانيا بأسلحة وشنت بها ضربات على أراضي روسيا. وكتب فياتشيسلاف فولودين عبر «تليغرام» امس «تزويد نظام كييف بأسلحة هجومية سيؤدي إلى كارثة عالمية وإذا قامت واشنطن ودول «الناتو» بتسليم الأسلحة التي سيتم استخدامها لشن ضربات على المدن ومحاولة الاستيلاء على أراضينا، كما تهدد، فسيؤدي ذلك إلى إجراءات الرد باستخدام أسلحة أقوى».

يأتي هذا بينما وجّهت دول البلطيق، لاتفيا وإستونيا وليتوانيا، دعوة مشتركة إلى ألمانيا، لإرسال دباباتها الرئيسية إلى أوكرانيا مما يزيد من الضغط على برلين للتحرك بشكل أسرع لمساعدة كييف في حربها ضد روسيا.

في غضون ذلك تبادل الأوكرانيون ومليشيات فاغنر الروسية الإعلان عن إسقاط الكثير من القتلى في الطرفين، كما تضاربت الأنباء بشأن تقدم قوات روسيا في زاباروجيا، وقال مسؤولون أوكرانيون إن القصف الروسي استهدف المدنيين، بينما أجرت روسيا تدريبات لحماية موسكو ونشرت صواريخ للدفاع عن المرافق الحساسة.

وقال الجيش الأوكراني إنه تصدى لمحاولات تقدم روسية في محاور عدة في باخموت، وفي محور أفدييفكا جنوب دونيتسك.

بالمقابل، قال مؤسس مليشيات فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين إن قواته سترسل 20 شاحنة محملة بجثث قتلى الجيش الأوكراني إلى ذويهم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت هجمات في محور مقاطعة زاباروجيا وسيطرت على خطوط ومواقع مهمة. أما السلطات الموالية لروسيا في المقاطعة فقالت إن الجيش الروسي تمكن من تدمير خط الدفاع الأول للجيش الأوكراني في المحور، وتوغل لمسافة 7 كيلومترات في عمق الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية، وسيطر على بلدات مهمة.

في ملف آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي أجرت تدريبات بمقاطعة العاصمة موسكو تحاكي صد هجمات على منشآت عسكرية وصناعية وإدارية. وأضافت أنه تم استخدام منظومة «إس-300» وامتنع الكرملين عن الإفصاح عما إذا كانت روسيا تتوقع أن تتعرض موسكو لضربات صاروخية، وذلك بعد نشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر نشر منظومة «بانتسير إس 1» للدفاع الجوي الروسية للمرة الأولى على أسطح بنايات في موسكو.

