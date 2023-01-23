عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: حذّرت إيران من «الرد بالمثل» على تصويت البرلمان الأوروبي لإدراج الحرس الثوري على القائمة السوداء للمنظمات «الإرهابية» والدعوة لفرض عقوبات عليه، وفق ما أكد وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان امس.

وكتب أمير عبداللهيان على تويتر أن مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني «يعتزم وضع أطراف من جيوش الدول الأوروبية على قائمة الإرهاب». وشدد على أن «الرد (سيكون) بالمثل»، مكررا بأن «البرلمان الأوروبي أطلق النار على نفسه» بالتصويت ضد الحرس.

وقال عبد اللهيان، لوكالة أنباء «خانه ملت» التابعة للبرلمان الإيراني، ان تحرك البرلمان الإيراني لتبني قرار إدراج عسكريي الجيوش الأوروبية على قائمة الإرهاب الإيرانية، يلزم الحكومة بالتعامل مع عسكريي هذه الجيوش بوصفهم إرهابيين. وأوضح أن هذا القرار قد يفرض تغييرات عميقة على الأمن القومي في المنطقة ووجود القوات الأوروبية فيها.

وردا على سؤال حول احتمال وقف طهران العمل باتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية أجاب بأن «هناك عددا من المسؤولين الأوروبيين ممن ليس لديهم أي خبرة دبلوماسية يترأسون الأجهزة الدبلوماسية لبلادهم». وتابع «إذا لم يتحركوا بعقلانية ولم يصححوا مواقفهم، فكل شيء وارد».

وأتت هذه التصريحات بالتزامن مع بحث البرلمان الإيراني الخطوة الأوروبية في جلسة مغلقة شارك بها وزير الخارجية وقائد الحرس اللواء حسين سلامي. وطلب البرلمان الأوروبي الخميس من التكتل القاري إدراج الحرس على قائمة «المنظمات الإرهابية»، بما يشمل فيلق القدس الموكل العمليات الخارجية، وقوات التعبئة («البسيج»). وأتى التصويت في فترة من التوتر المتزايد بين طهران وبروكسل على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها إيران، واتهام الغربيين للجمهورية الإسلامية بتزويد روسيا طائرات مسيّرة استخدمتها خلال الحرب على أوكرانيا. ودعا النصّ غير الملزم الذي أقره النواب الأوروبيون، الى حظر «أي نشاط اقتصادي أو مالي» مع الحرس من خلال شركات أو مؤسسات قد تكون مرتبطة به. وحذّر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أمس من أنه «في حال اتخاذ اي إجراءات ضد الحرس الثوري الإيراني، فإننا سنعتبر جيوش الدول الأوروبية جماعة إرهابية».

وسبق للولايات المتحدة أن أدرجت الحرس على قائمة المنظمات «الإرهابية» عام 2019. وأوروبيا يعود هذا الإجراء المعقّد قانونيا إلى المجلس الأوروبي، المخول الوحيد بتطبيق العقوبات.

وأيّد عدد من الدول الأعضاء نص البرلمان، بينما بدا آخرون أكثر حذراً. ويبحث اجتماع وزراء الخارجية اليوم في فرض حزمة رابعة من العقوبات على إيران على خلفية «قمع» الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، ودعم إيران لروسيا بالمعدات العسكرية.

