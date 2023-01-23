عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أدان رئيس وزراء السويد حرق نسخة من القرآن الكريم، في خطوة اعتبرت دول عربية واسلامية أنها تؤجج مشاعر المسلمين في العالم، فيما ألغت تركيا زيارة لوزير الدفاع السويدي على خلفية السماح لتظاهرة ليميني متطرف مناهض للإسلام في ستوكهولم.

وكتب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون تغريدة امس قال فيها «حرية التعبير جزء أساسي من الديموقراطية، ولكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أن يكون ملائما». وأضاف «حرق كتب تمثل قدسية للكثيرين عمل مشين للغاية. وأريد أن أعرب عن تعاطفي مع جميع المسلمين الذين شعروا بالإساءة بسبب ما حدث في ستوكهولم». وكان راسموس بالودان زعيم حزب «الخط المتشدد» اليميني المتطرف في الدنمارك، قد حصل على تصريح بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية بالعاصمة السويدية.

من جهته وصف وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، الاستفزازات المعادية للإسلام بـ«المروعة» وقال بيلستروم في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر «الاستفزازات المعادية للإسلام مروعة.. تتمتع السويد بحرية تعبير بعيدة المدى، لكنها لا تعني أن الحكومة السويدية، أو أنا، أؤيد الآراء التي يتم التعبير عنها».

في غضون ذلك دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق المصحف الشريف أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم والذي من شأنه تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم. وأكد الحجرف في بيان موقف مجلس التعاون الثابت والداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش السلمي ونبذ الكراهية والتطرف داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤوليات لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة. وتوالت ردود الفعل العربية والإسلامية وأدانت منظمة التعاون الإسلامي «بأشد العبارات حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد» واعتبرت ذلك «عملا استفزازيا يستهدف المسلمين ويهين قيمهم المقدسة». وقال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه إن هذا الفعل يشكل مثالا آخر على المستوى المقلق الذي وصلت إليه الإسلاموفوبيا، داعيا السلطات السويدية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي جريمة الكراهية هذه.

من جهتها أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين للحادثة، مؤكدة على موقف الرياض الثابت الداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.

وفي الأردن، أكدت وزارتا الخارجية والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية «رفض وإدانة المملكة لهذا الفعل الذي يؤجج الكراهية والعنف، ويهدد التعايش السلمي». وبدورها أدانت وزارة الخارجية الباكستانية بشدة «التصرف المقيت المتمثل في تدنيس القرآن الكريم بالسويد».

