عربيات ودوليات

لوس انجليس- الوكالات: أعلن مصدر في سلطات إنفاذ القانون الأميركية، أن قوات الشرطة استدعيت إثر وقوع إطلاق نار أسفر عن سقوط قتلى في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا، مساء السبت، نقلا عن صحيفة «لوس انجليس تايمز» الأميركية. ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إطلاق النار على 16 شخصا ومقتل 10 منهم. وأوضحت الصحيفة الأميركية، أن إطلاق النار وقع بقرب موقع للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد في مونتيري بارك. وشارك عشرات الآلاف في المهرجان الذي أقيم في وقت سابق السبت. ومونتيري بارك مدينة في مقاطعة لوس انجلوس، تبعد حوالي 11 كيلومترا عن وسط المدينة. وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شوارع مهجورة تحيط بها سيارات الشرطة.