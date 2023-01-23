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طوكيو- الوكالات: أعلنت اليابان فيروس «كوفيد 19» مكافئًا للأنفلونزا الموسمية، وهي علامة على تحول موقفها تجاه الوباء. وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه سيتم إعادة تصنيف «كوفيد19» إلى فئة المرض الخامسة بعد أن كان في المستوى الثاني. ومن الناحية العملية، فإن اليابان تتخلّى عن التوصية بارتداء الأقنعة في الأماكن العامة الداخلية وتنهي الحاجة إلى الأشخاص المصابين والمخالطين المقربين لعزل أنفسهم. ويوصي التصنيف الجديد في اليابان، الذي سيبدأ العمل به في الربيع، المرضى بارتداء الأقنعة فقط في الداخل إذا كانت تظهر عليهم الأعراض، على عكس التوصية العامة للجميع الموجودة حاليًا. وتمت مراجعة متطلبات قناع فيروس كورونا آخر مرة في مايو الماضي، عندما توقفت الحكومة عن حث الناس على ارتداء الأقنعة في الهواء الطلق. وعلى عكس بريطانيا والولايات المتحدة، فإن الأقنعة مقبولة ثقافيًا في آسيا، لذلك يستمر العديد من اليابانيين في ارتداء الأغطية في الداخل والخارج. وقال كيشيدا: «بينما نحاول استعادة أنماط الحياة الطبيعية لليابان، نود تغيير مختلف الإجراءات خطوة بخطوة». كما يضع التصنيف الحالي للمرض «كوفيد 19» في نفس معايير مرض السل والسارس. وقد شكك بعض الخبراء في توقيت الإعلان، بالنظر إلى أن حالات «كوفيد 19» آخذة في الارتفاع مرة أخرى. وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن العدد الإجمالي الحالي للحالات الجديدة كل يوم في اليابان هو 338 لكل 100 ألف شخص، وهو رقم يزيد بنسبة 40% عن الأسبوع السابق.