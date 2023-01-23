دوليه

عاد نابولي إلى نغمة الانتصارات بعد الإقصاء الصادم من كأس إيطاليا، وعزز صدارته بفوزه على مضيفه ساليرنيتانا المأزوم 2-0 أول من أمس، في افتتاح المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي. ويدين نابولي بهذا الفوز إلى هدفي جوفاني دي لورنتسو (45+2) ومتصدر ترتيب الهدافين النيجيري فيكتور أوسيمهن (48). ورفع أوسيمهن رصيده إلى 13 هدفاً هذا الموسم، إضافة إلى 3 تمريرات حاسمة في 15 مباراة خاضها في الدوري.

وبهذا الفوز، عزز النادي الجنوبي صدارته لترتيب الـ«سيري أ» مع 50 نقطة، بفارق 12 نقطة عن ميلان الثاني حامل اللقب. وفي مسعاه إلى تحقيق اللقب الأول له منذ موسم 1989-1990، فإن نابولي بات الفريق الثالث في تاريخ الـ«كالتشيو» الذي يصل إلى 50 نقطة أو أكثر خلال النصف الأول من موسم واحد في الدوري الإيطالي، بعد يوفنتوس وإنتر، بحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات الرياضية.

وقال دي لورنتسو بعد المباراة «لقد حظينا بنصف أول رائع من الموسم. فقدنا الكثير من اللاعبين الكبار في نهاية الموسم الماضي، لكننا نجحنا في تشكيل مجموعة جديدة بدأت بقوة بالفعل».

أما مدرب النادي الجنوبي لوتشانو سباليتي فقال «نحن نعلم أن لدينا فرصة لا تأتي إلا مرة واحدة في الحياة ونحتاج إلى العمل مع وضع ذلك نصب أعيننا. يجب أن يكون سلوكنا بألا نضيع الفرص التي لدينا». أما ساليرنيتانا، فبقي في المركز السادس عشر مع 18 نقطة، بعد خسارته الثانية توالياً في الدوري عقب سقوطه المذلّ في المرحلة الماضية أمام أتالانتا 2-8.

وفي مباراة أخرى، تغلّب فيرونا على ضيفه ليتشي بثنائية نظيفة سجّلها فابيو ديباولي (40) والصربي داركو لازوفيتش (54). وبهذا الفوز، رفع فيرونا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما تجمّد رصيد ليتشي عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفاز تورينو على مضيفه فيورنتينا بهدف نظيف سجّله الروسي أليكسي ميرانتشوك (33)، ليرفع رصيد فريقه إلى 26 نقطة في المركز الثامن، فيما بقي فيورنتينا عاشراً مع 23 نقطة.

