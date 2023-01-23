دوليه

أعرب يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن تقبله نتيجة التعادل دون أهداف أمام تشلسي، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفليد، أول من أمس، ضمن الجولة 21 من الدوري الإنكليزي. وقال كلوب، في تصريحات عقب المباراة لشبكة «بي تي سبورت»: «بدأنا الشوط الأول بصورة جيدة، وكذلك الأمر في بداية الشوط الثاني، كانت لدينا فترات جيدة، لكن لم نحافظ عليها». وأضاف: «علينا الاستعداد لخطوات صغيرة، وهذه خطوة صغيرة، خرجنا بشباك نظيفة أمام تشلسي، لكن لم نخلق الكثير من الفرص، وكانت لديهم بعض الفرص». وختم: «دافعنا في الشوط الثاني بشغف وتنظيم واضح، لكن تراجعنا بشدة في تلك اللحظات، وفي النهاية لا بأس بالتعادل (0-0)، فعلينا تقبل تلك الخطوات، يمكننا البناء على ذلك، كلا الفريقين لعبا بقوة كبيرة».