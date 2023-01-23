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قال مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري إنه لا شيء تغيّر بالنسبة لفريقه على الرغم من عقوبة حسم 15 نقطة من رصيده في الدوري الايطالي بسبب صفقات انتقال لاعبين مشبوهة لتزوير البيانات المالية. ويتراجع فريق «السيدة العجوز» بموجب هذا القرار من المركز الثالث الى الحادي عشر (من 37 الى 22 نقطة بعد 18 مباراة)، على بُعد 12 نقطة من المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا، مما قلّص فرصه بشكل كبير. وقال أليغري «نحن بحاجة إلى إنهاء النصف الأول من الموسم بأفضل طريقة ممكنة، نحتاج أن نبقى متراصين كمجموعة، ونبقي رؤوسنا منخفضة ونعمل ... لا يمكننا إلا التفكير فيما يحدث على أرض الملعب». وتابع «لا شيء يتغير، نحن بحاجة إلى الحصول على النقاط». وأعلن يوفنتوس انه سيستأنف قرار محكمة الاتحاد الايطالي ليس فقط بحسم النقاط، بل بايقاف عدد من مسؤوليه الكبار السابقين بمن فيهم المدير الرياضي الحالي فيديريكو تشيروبيني. وأوقف الاتحاد عناصر من إدارة النادي السابقة، بمن فيهم الرئيس السابق أندريا أنييلي والمدير التنفيذي السابق ماوريتسيو أرافابيني لمدة سنتين، والمدير الرياضي السابق فابيو باراتشي، الآن في توتنهام الانكليزي، 30 شهرًا. وشدّد أليغري على ضرورة أن يستمر فريقه في العمل، خصوصًا في حال صبّ الحكم في مصلحة يوفنتوس. وأضاف اليغري «كان لدينا 37 نقطة قبل الحكم ونقطة واحدة فقط عن المركز الثاني وفرصة للحصول على مكان في دوري أبطال أوروبا وربما المنافسة على اللقب». وتابع «لذلك نحن بحاجة إلى الاستمرار في فعل ما يتعين علينا القيام به لأن الحكم النهائي سيكون في غضون الشهرين المقبلين. وختم «لا نريد أن نكون ضعفاء في هذين الشهرين ونندم لاحقًا لعدم القيام بما كان من المفترض أن نفعله».