دوليه

تابع ريال سوسييداد نتائجه الجيدة بفوزه على رايو فايكانو 2-0، فيما عزز أتلتيكو مدريد مركزه الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بفوزه على بلد الوليد 3-0 اول من امس، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الاسباني.

وتساوى سوسييداد الثالث مع ريال مدريد الثاني برصيد 38 نقطة، وتأخر بثلاث نقاط عن المتصدر برشلونة. ورفع أتلتيكو رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع بانتظار نتيجة مطارده المباشر فياريال الخامس مع 28 نقطة والذي يستضيف فيرونا. وسجّل هدفي سوسييداد كل من النروجي الكسندر سورلوث (15) وأندير بارينتكسيا (36).

وافتتح الضيوف التسجيل بعد 15 دقيقة عندما مرّر المخضرم دافيد سيلفا كرة الى سورلوث الذي تابعها داخل المرمى مواصلا عروضه التهديفية الرائعة. وضاعف بارينتكسيا من تقدم الفريق الباسكي (36) بعد كرة ركنية حولها مباشرة داخل المرمى.

وفي المباراة الثانية على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، حسم أتلتيكو النتيجة في الشوط الاول بتسجيله ثلاثيته في 10 دقائق عبر كل ألفارو موراتا (18) والفرنسي أنطوان غريزمان (23) وماريو هيرموسو (28).

وهو الفوز الثاني توالياً في مختلف المسابقات لرجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بعد أول في الكأس أمام ليفانتي 2-0 الأربعاء، بعد مباراتين من دون فوز في الدوري (تعادل وخسارة). وبعد 18 دقيقة من صافرة البداية، افتتح موراتا التسجيل بعد لعبة مشتركة بين كوكي وغريزمان أمام منطقة الجزاء، مررها الاخير بكعب قدمه إلى المهاجم الاسباني الذي تجاوز المدافع المغربي جواد الياميق وسدد كرة في شباك الحارس جوردي ماسيب. وهو الهدف السابع لموراتا هذا الموسم في 18 مباراة في «الليغا». ولم يكد بلد الوليد يستفيق من صدمة الهدف الأوّل حتى سجل أتلتيكو الثاني عبر غريزمان بعد تمريرة عرضية من الارجنتيني ناهويل مولينا داخل المنطقة لترتطم الكرة بالأرض وتهز الشباك (23)، في سادس أهداف الدولي الفرنسي.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى ثلاثة بعد ركلة حرة نفذها غريزمان، في سادس تمريرة حاسمة له هذا الموسم، وتابعها ماريو هيرموسو القريب من القائم رأسية صدها الحارس وتابعها المدافع بقدمه اليسرى في الشباك (28). وتعرض بلد الوليد لخسارته الخامسة توالياً وتراجع إلى المركز الثامن عشر مع 17 نقطة، فيما استفاد إشبيلية من فوزه على قادش 1-0 بهدف من الكرواتي إيفان راكيتيتش في الدقيقة 89 من ركلة جزاء في صراع تفادي الهبوط، للتقدم إلى المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.

ومُني ريال بيتيس بخسارة أمام مضيفه إسبانيول 0-1. وتجمد رصيد بيتيس عند 28 نقطة في المركز السادس، فيما حقق اسبانيول فوزه الثاني توالياً وتقدم للمركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.

